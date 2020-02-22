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Altın Fıstık Türk Sanat Müziği Amatör Ses Yarışması düzenlenecek

İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, 3’üncü Altın Fıstık Türk Sanat Müziği Amatör Ses Yarışması düzenlenecek. Yarışmaya katılmak isteyenler, 6 Nisan Pazartesi günü saat:17.00’a kadar https://gaziantep.bel.tr adresinden başvurularını yapabilecek.
Büyükşehir Belediyesi, milli kültürün en önemli yapı taşlarından olan Türk Musiki Sanatı’na yetenekli genç seslerin kazandırılmasına destek olmak ve kültür meşalesinin gelecek nesillere aktararak, Türk Müzik Sanatı’nın tanıtımına ve sürdürülebilirliğine katkı sağlamak amacıyla bu yıl da geleneksel hale gelen Altın Fıstık Türk Sanat Müziği Amatör Ses Yarışması’nın 3’üncüsünü organize edecek. Yarışmaya katılmak için, https://gaziantep.bel.tr adresine 6 Nisan Pazartesi saat 17.00’a kadar başvurulması gerekmektedir. Başvuruların ardından ön elemeler, 11 Nisan Cumartesi günü yapılacak, final ise 16 Nisan Perşembe günü halka açık olarak gerçekleştirilecek.
Yarışmaya; 01.01.1977 31.12.2000 tarihleri arasında doğmuş, Gaziantep ili sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşlar katılabilecek. Profesyonel olarak eğlence sektöründe çalışanlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı’yla Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’na (TRT) bağlı korolar ya da topluluklarda kadrolu veya akitli çalışanlar, Seçici Kurul Üyeleri ve bunların 1’inci derece yakınları, dernek şefleriyle hocaları, 1’inci ve 2’nci Altın Fıstık Türk Sanat Müziği Amatör Ses Yarışmasında ilk üç dereceye giren finalistler katılamayacak.
Yarışmada bu sene, yarışmacılar ön eleme aşamasında TRT Repertuvarına kayıtlı bir adet eserle değerlendirmeye alınacaklar. Jüri, katılan adayların ses rengi, diksiyon, icra üslubu, seçilecek eserlerin formları ve zorluk dereceleri gibi kriterleri dikkate alarak değerlendirmesini yapacak. Ön eleme aşamasının ardından Seçici Kurulun gözetiminde sazlarla hazırlık çalışması yapılacak, bu çalışmalarda önerdikleri iki adet eserden Seçici Kurul’un işaret edeceği bir tanesini okuyarak sazlarla uyum, sahne ve mikrofon hakimiyeti konularında finale hazırlanacak. Halka açık olarak yapılacak finalin ardından ise aynı gece değerlendirme sonuçları açıklanacak.
Dereceye girenlere para ödülleri verileceği yarışmada; birinciye 6 bin TL, ikinciye 4 bin TL, üçüncüye 2 bin TL takdim edilecek. Yarışmada, finale kalan tüm yarışmacılar Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Türk Musikisi Korosu’na süresiz katılma hakkını elde edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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