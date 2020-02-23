Hokey’e gönül vermiş iki Türk kızı Türkiye'nin milli gururları başarıdan başarıya koşuyor

Kadınların son dönemlerde farklı spor alanında aktif görev almasında rol modelliği üstlenen kadın sporcuların başarıları gençlerin de spora yönelmesinde önemli rol oynuyor. Türkiye'nin hokey alanında ki milli gururu Sinem ve Perihan görev yaptıkları okullarda da sporu sevdirirken yetenekli sporcuları keşfediyor.

Türkiye’de hokey sporunun gelişmesinde rol model olmayı başaran milli sporcular Sinem Alpakan ve Perihan Küçükkoç milli takımdaki başarılarını yanında Gaziantep Polisgücü Sporda da önemli başarılara imza atarak takımın Avrupa liglerinde başarıyla oynamasını sağlıyor. Her iki milli sporcu küçük yaşlardan itibaren hokeye gönül bağlayarak spor kariyerlerinde başarı merdivenlerini başarıyla çıktı. Bu gün Avrupa'nın en gözde oyuncuları arasında yerlerini almayı başaran ikili, aynı zamanda başarılı birer beden eğitimi öğretmeni olarak geleceğin sporcularını yetiştirmeye, yetenekli çocukların spor alanında yeteneklerini ortaya çıkarmaya yönelik çalışmalarda aktif olarak görev alıyor. Perihan Küçükkoç, İstanbul Esenyurt Osman Nuri Bakırcıoğlu Ortaokulu’nda, Sinem Alpakan ise Ankara Keçiören Şehit Enis Kırımlı Ortaokulunda görev yapıyor. Türkiye Hokey Federasyonu tarafından sürdürülen “Hokeyin Yıldızlarını Arıyoruz” projelerini de görev yaptıkları okullarda başarıyla uygulayan milli sporcular, son olarak Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Alanya’da gerçekleştirilen Kadınlar Salon Hokeyi Türkiye Süper Liginde en iyi oyuncu seçilerek hokey sporundaki yeteneklerini bir kez daha ortaya koyarken görev aldıkları takımın Türkiye Süper Lig şampiyonu olmasında önemli rol oynadılar. Bugün Littvanya’da gerçekleştirilen Avrupa Trophy Liginde de Türkiye’yi temsil eden Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımında oynayan milli sporcular önümüzdeki süreçte olimpiyatlarda da görev almak istiyor.

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