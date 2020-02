SANKO ParK'ta yöresel ürün günleri Türkiye'nin yöresel lezzetleri Gazianteplilerle buluştu

Gaziantep'in alışveriş merkezi Sanko Park, 20 ilden 25 firmanın ürünlerinin tüketiciye ulaştırıldığı yöresel ürün günlerinin 9’uncusuna ev sahipliği yapıyor.

Gaziantep'te ilk olarak 2017 yılında Sanko Park AVM'de düzenlenen yöresel ürün günleri tüketicilerin yoğun ilgisini görüyor. 22 Şubat’ta açılan yöresel ürün günlerinde 1 Mart Pazar gününe kadar Sanko Park ana etkinlik alanında her gün saat 10.0022.00 saatleri arasında alışveriş yapılabilecek.

Doğal lezzetler halkla buluşuyor

Sanko Park Genel Müdürü Niyazi Büyükaksu, 9’uncusu düzenlenen yöresel ürün günlerine Gaziantep halkının yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Türkiye'nin dört bir yanından gelen firmalar Sanko Park'ta ürünlerini Gazianteplilerle buluşturuyor" dedi.

Yöresel ürün günlerinin vatandaşların doğal ürünlerle buluşmasının yanında, kültürel açıdan da büyük önem taşıdığına dikkat çeken Büyükaksu, “Türkiye’nin birçok yöresinden gelen firmalar taze ve doğal ürünlerini her birisi birer gurme olan Gaziantep halkı ile buluşturuyor. Gazianteplilerin, ülkemizin doğal ve yöresel lezzetleri ile buluşması bizi mutlu ediyor” şeklinde konuştu.

Büyükaksu, yöresel ürün günlerine, Amasya, Artvin, Balıkesir, Çorum, Erzurum, Hatay, İzmit, Kahramanmaraş, Kayseri ve Trabzon başta olmak üzere, 20 ilden 25 firmanın katıldığını söyledi.

Kayseri'den sucuk ve pastırma

Yöresel ürün günlerine Kayseri'den katılarak ünlü Kayseri pastırmasını Sanko Park'ta satma ve tanıtma imkânı bulduklarını kaydeden Reyhan Sucuk ve Pastırma Yetkilisi Fikret Eroğlu, "Pastırma, sucuk ve çemen çeşitlerimizi Gazianteplilerle buluşturuyoruz. Ürünlerimize yoğun ilgi gösteriliyor. Hem ilgiden hem de Gaziantep'te bulunmaktan memnunum. Sanko Park yetkililerine teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Erzurum'dan doğal balı

Gaziantep halkına doğal ve yöresel ürünleri tattırmak için geldiklerini vurgulayan Pekhas Yöresel Ürünler Yetkilisi Ahmet Yalçın, ürettikleri organik balı Gazianteplilerle buluşturdukları için mutlu olduklarını bildirdi.

Yalçın, balın yanı sıra köme, pestil ve dut pekmezi gibi farklı organik ürünlerin satışını da yapıklarını ifade etti.

Amasya'dan doğal mermelat

Gülzade Marmelatları Yetkilisi Funda Gül, Amasya Merzifon’da kendi üretimleri olan doğal kuşburnu, kızılcık, alıç, ekşi elma ve erik marmelatlarının satışını yaptıklarını kaydetti. Gaziantep’e ilk kez geldiğini anlatan Gül, Türkiye’nin dört bir yanından gelen üreticilerin organik ürünlerini halka sunmalarını sağlayan Sanko Park’ın çok güzel ve anlamlı bir buluşma gerçekleştirdiğine dikkat çekti.

Doğal sabunlar Hatay'dan

Başta saç dökülmesi olmak üzere çeşitli çeşitli cilt sorunlarında kullanılan doğal sabunlar da yöresel ürün günlerinde yerini aldı.

Türkdönmez Yöresel Ürünler Sahibi Alper Türkdönmez, “Hatay’da doğal yöntemlerle ürettiğimiz her çeşit sabunu burada satıyoruz. Sabun alırken özellikle ihtiyaca göre alınması önemlidir. Gazianteplilerin ilgisinden ve böylesi önemli bir etkinlikte yer almaktan dolayı çok mutluyuz” diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Çorum'dan yoğurtlu leblebi

Çorum’dan geldiğini ve meşhur Çorum leblebisini Gaziantepliler buluşturduğunu söyleyen Murat Güder, “Gaziantep’e ilk kez geliyorum. 30 yıldır bu işle ilgileniyoruz. Yoğurtlu, böğürtlenli, lokumlu olmak üzere farklı leblebi çeşitlerimizin satışını yapıyoruz. AVM’de bizleri ve doğal lezzetleri halkla buluşturan Sanko Park yetkililerine teşekkür ederiz” dedi.

Sanko Park

2009 yılında faaliyete başlayan Sanko Park, toplam 127 bin 489 metrekare inşaat alanı ve 56 bin 144 metrekare kiralanabilir alanı ile bünyesinde her ihtiyaca yanıt veren 180 mağaza bulundurmaktadır. Sanko Park Alışveriş Merkezi'nde yer alan Sanko Sanat Galerisi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ilk özel sanat galerisi olma özelliği taşıyor. 2019 yılına kadar toplamda 450’den fazla sanatçı tarafından hazırlanan 260 sergiye ev sahipliği yapan Sanko Sanat Galerisi, iki kez de uluslararası sanat çalıştayı düzenlenmesine öncülük etmiştir.

1.200 araç kapasiteli kapalı otoparkının yanında 50 araç kapasiteli Vale Park ile ziyaretçilerini ağırlayan Sanko Park, ziyaretçilerine ayrıcalıklı hizmet sağlıyor.

