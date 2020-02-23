SANKO ParK'ta yöresel ürün günleri Türkiye'nin yöresel lezzetleri Gazianteplilerle buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

SANKO ParK'ta yöresel ürün günleri Türkiye'nin yöresel lezzetleri Gazianteplilerle buluştu

İHA

SANKO ParK'ta yöresel ürün günleri Türkiye'nin yöresel lezzetleri Gazianteplilerle buluştu

Gaziantep'in alışveriş merkezi Sanko Park, 20 ilden 25 firmanın ürünlerinin tüketiciye ulaştırıldığı yöresel ürün günlerinin 9’uncusuna ev sahipliği yapıyor.
Gaziantep'te ilk olarak 2017 yılında Sanko Park AVM'de düzenlenen yöresel ürün günleri tüketicilerin yoğun ilgisini görüyor. 22 Şubat’ta açılan yöresel ürün günlerinde 1 Mart Pazar gününe kadar Sanko Park ana etkinlik alanında her gün saat 10.0022.00 saatleri arasında alışveriş yapılabilecek.
Doğal lezzetler halkla buluşuyor
Sanko Park Genel Müdürü Niyazi Büyükaksu, 9’uncusu düzenlenen yöresel ürün günlerine Gaziantep halkının yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Türkiye'nin dört bir yanından gelen firmalar Sanko Park'ta ürünlerini Gazianteplilerle buluşturuyor" dedi.
Yöresel ürün günlerinin vatandaşların doğal ürünlerle buluşmasının yanında, kültürel açıdan da büyük önem taşıdığına dikkat çeken Büyükaksu, “Türkiye’nin birçok yöresinden gelen firmalar taze ve doğal ürünlerini her birisi birer gurme olan Gaziantep halkı ile buluşturuyor. Gazianteplilerin, ülkemizin doğal ve yöresel lezzetleri ile buluşması bizi mutlu ediyor” şeklinde konuştu.
Büyükaksu, yöresel ürün günlerine, Amasya, Artvin, Balıkesir, Çorum, Erzurum, Hatay, İzmit, Kahramanmaraş, Kayseri ve Trabzon başta olmak üzere, 20 ilden 25 firmanın katıldığını söyledi.
Kayseri'den sucuk ve pastırma
Yöresel ürün günlerine Kayseri'den katılarak ünlü Kayseri pastırmasını Sanko Park'ta satma ve tanıtma imkânı bulduklarını kaydeden Reyhan Sucuk ve Pastırma Yetkilisi Fikret Eroğlu, "Pastırma, sucuk ve çemen çeşitlerimizi Gazianteplilerle buluşturuyoruz. Ürünlerimize yoğun ilgi gösteriliyor. Hem ilgiden hem de Gaziantep'te bulunmaktan memnunum. Sanko Park yetkililerine teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.
Erzurum'dan doğal balı
Gaziantep halkına doğal ve yöresel ürünleri tattırmak için geldiklerini vurgulayan Pekhas Yöresel Ürünler Yetkilisi Ahmet Yalçın, ürettikleri organik balı Gazianteplilerle buluşturdukları için mutlu olduklarını bildirdi.
Yalçın, balın yanı sıra köme, pestil ve dut pekmezi gibi farklı organik ürünlerin satışını da yapıklarını ifade etti.
Amasya'dan doğal mermelat
Gülzade Marmelatları Yetkilisi Funda Gül, Amasya Merzifon’da kendi üretimleri olan doğal kuşburnu, kızılcık, alıç, ekşi elma ve erik marmelatlarının satışını yaptıklarını kaydetti. Gaziantep’e ilk kez geldiğini anlatan Gül, Türkiye’nin dört bir yanından gelen üreticilerin organik ürünlerini halka sunmalarını sağlayan Sanko Park’ın çok güzel ve anlamlı bir buluşma gerçekleştirdiğine dikkat çekti.
Doğal sabunlar Hatay'dan
Başta saç dökülmesi olmak üzere çeşitli çeşitli cilt sorunlarında kullanılan doğal sabunlar da yöresel ürün günlerinde yerini aldı.
Türkdönmez Yöresel Ürünler Sahibi Alper Türkdönmez, “Hatay’da doğal yöntemlerle ürettiğimiz her çeşit sabunu burada satıyoruz. Sabun alırken özellikle ihtiyaca göre alınması önemlidir. Gazianteplilerin ilgisinden ve böylesi önemli bir etkinlikte yer almaktan dolayı çok mutluyuz” diyerek memnuniyetini dile getirdi.
Çorum'dan yoğurtlu leblebi
Çorum’dan geldiğini ve meşhur Çorum leblebisini Gaziantepliler buluşturduğunu söyleyen Murat Güder, “Gaziantep’e ilk kez geliyorum. 30 yıldır bu işle ilgileniyoruz. Yoğurtlu, böğürtlenli, lokumlu olmak üzere farklı leblebi çeşitlerimizin satışını yapıyoruz. AVM’de bizleri ve doğal lezzetleri halkla buluşturan Sanko Park yetkililerine teşekkür ederiz” dedi.
Sanko Park
2009 yılında faaliyete başlayan Sanko Park, toplam 127 bin 489 metrekare inşaat alanı ve 56 bin 144 metrekare kiralanabilir alanı ile bünyesinde her ihtiyaca yanıt veren 180 mağaza bulundurmaktadır. Sanko Park Alışveriş Merkezi'nde yer alan Sanko Sanat Galerisi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ilk özel sanat galerisi olma özelliği taşıyor. 2019 yılına kadar toplamda 450’den fazla sanatçı tarafından hazırlanan 260 sergiye ev sahipliği yapan Sanko Sanat Galerisi, iki kez de uluslararası sanat çalıştayı düzenlenmesine öncülük etmiştir.
1.200 araç kapasiteli kapalı otoparkının yanında 50 araç kapasiteli Vale Park ile ziyaretçilerini ağırlayan Sanko Park, ziyaretçilerine ayrıcalıklı hizmet sağlıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hokeyin sultanlarından Mehmetçiğe asker selamı
YEREL HABERLER Hokeyin sultanlarından Mehmetçiğe asker selamı
Gaziantep’te yasa dışı bahis operasyonu
YEREL HABERLER Gaziantep’te yasa dışı bahis operasyonu
Oto hırsızı 5 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Oto hırsızı 5 şüpheli tutuklandı
Gaziantep'te sahte ve kaçak içki operasyonu: 9 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep'te sahte ve kaçak içki operasyonu: 9 ...
178 polisle sahte içki operasyonu: 9 gözaltı
YEREL HABERLER 178 polisle sahte içki operasyonu: 9 gözaltı
Kameradaki otomobil hırsızlığı şüphelileri tutuklandı
YEREL HABERLER Kameradaki otomobil hırsızlığı şüphelileri tutuklandı
Hırsızlar ilçeyi internetsiz bıraktı Suç makinesi suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlar ilçeyi internetsiz bıraktı Suç makinesi ...
Hokey’e gönül vermiş iki Türk kızı Türkiye'nin milli gururları başarıdan başarıya koşuyor
YEREL HABERLER Hokey’e gönül vermiş iki Türk kızı Türkiye'nin milli ...
SANKO Üniversitesinden 'Gebelikte Bakım-Beslenme ve Egzersiz' konferansı
YEREL HABERLER SANKO Üniversitesinden 'Gebelikte Bakım-Beslenme ve ...
Teknofest heyecanı bu yıl Gaziantep'te SANKO, Teknofest 2020’nin ana paydaşları arasında yer alıyor SANKO Mühendislerinden öğrencilere mentorluk desteği
YEREL HABERLER Teknofest heyecanı bu yıl Gaziantep'te SANKO, ...
Gaziantep'teki FETÖ operasyonunda 1 tutuklama
YEREL HABERLER Gaziantep'teki FETÖ operasyonunda 1 tutuklama
Gaziantep'e şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Gaziantep'e şehit ateşi düştü
Gaziantep'e şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Gaziantep'e şehit ateşi düştü
Gaziantep’e şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Gaziantep’e şehit ateşi düştü
18 yıl sonra öldürüldüğü belirlenen Gündüz'ün anne ve 2 kardeşi tutuklandı
YEREL HABERLER 18 yıl sonra öldürüldüğü belirlenen Gündüz'ün anne ve ...
Altın Fıstık Türk Sanat Müziği Amatör Ses Yarışması düzenlenecek
YEREL HABERLER Altın Fıstık Türk Sanat Müziği Amatör Ses Yarışması ...
Hamile kadını taksiye almayan şoför gözaltında
YEREL HABERLER Hamile kadını taksiye almayan şoför gözaltında
2 yıldır taksisinde unutulan ayakkabının sahibini arıyor
YEREL HABERLER 2 yıldır taksisinde unutulan ayakkabının sahibini ...
Gaziantep Polisgücü, Avrupa finallerinde
YEREL HABERLER Gaziantep Polisgücü, Avrupa finallerinde
SANKO Okulları satrançta birincilikleri kimseye bırakmadı
YEREL HABERLER SANKO Okulları satrançta birincilikleri kimseye ...
SANKO’da “teknoloji, çocuğum ve ben” konulu konferans Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yavuz Samur: “Aşırı teknoloji kullanımı akademik başarıyı olumsuz etkiliyor” “Çocuğa akıllı telefon almak için minimum 12, uygun olan ise 13 yaştır. Ayrıca, teknoloji bağımlılığı diye bir şey yok. Çocuğuyla vakit geçirmeyen anne baba var”
YEREL HABERLER SANKO’da “teknoloji, çocuğum ve ben” konulu ...
Gaziantep'te 20 yıl önce yaşanan cinayetle ilgili 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 20 yıl önce yaşanan cinayetle ilgili 3 ...
Kontrolden çıkan otomobil 15 metreden araziye düştü: 5 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil 15 metreden araziye düştü: ...
Taklalar atan otomobil uçuruma düştü: 5 yaralı
YEREL HABERLER Taklalar atan otomobil uçuruma düştü: 5 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X