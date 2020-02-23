Galatasaray'ın galibiyeti Gaziantep'te coşkuyla kutlandı

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi deplasmanda 20 yılın ardından mağlup etmesi Gaziantep'te coşkuyla kutlandı.

Süper Lig'de büyük bir heyecana sahne olan FenerbahçeGalatasaray maçı sarıkırmızılıların 31 üstünlüğüyle sona erdi. Bu skorun ardından ezeli rakibini deplasmanda 20 yıl sonra mağlup eden Galatasaray'da galibiyet coşkusu yaşanıyor. Yurdun dört bir yanında zaferi kutlayan sarıkırmızılılar, caddelerde ve sokaklarda şampiyonluk tezahüratları yaptı.

Gaziantep'te, Gaziantep Üniversitesi önünde toplanan binlerce Galatasaraylı taraftar meşalelerle ve bayraklarla galibiyeti doyasıya kutladı. Açıklamalarda bulunan bazı Galatasaraylı taraftarlar "Sabaha kadar buradayız" sloganları atarak, 20 yıl sonra gelen galibiyetin sevincini doyasıya yaşadıklarını vurguladı. Taraftarlar sezon sonunda bir kez daha şampiyon olacaklarını iddia ettiler.

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