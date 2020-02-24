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Hokeyin Sultanları Avrupa’nın dört büyükleri arasında Gaziantep Polisgücü Şubat ayında şampiyonluk ...

İHA

Kadınlar Salon Hokeyi Avrupa Şampiyon Kulüpler Trophy Ligi'nde mücadele eden Türkiye temsilcisi Gaziantep Polisgücü Spor Kadın Hokey Takımı, Avrupa'nın en büyük dört kulübü arasına girdi.

Hokeyin Sultanları Avrupa’nın dört büyükleri arasında Gaziantep Polisgücü Şubat ayında şampiyonluk kupalarına el koydu

Kadınlar Salon Hokeyi Avrupa Şampiyon Kulüpler Trophy Ligi’nde mücadele eden Türkiye temsilcisi Gaziantep Polisgücü Spor Kadın Hokey Takımı, Avrupa’nın en büyük dört kulübü arasına girdi.
Litvanya’nın Siauliai kentinde 2123 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen Kadınlar Salon Hokeyi Avrupa Şampiyon Kulüpler Trophy Ligi'nde mücadele eden Türkiye temsilcisi Gaziantep Polisgücü Spor Kadın Hokey Takımı, Avrupa’nın en büyük dört kulübü arasına girdi. Bu yıl ilk kez Trophy liginde oynayan Gaziantep Polisgücü Spor Kadın Hokey Takımı, Avrupa’nın en güçlü takımlarıyla mücadele ederek ilk dört takım arasında yerini alırken, 2021’de de Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı.
Şampiyona sonrası bir değerlendirme yapan Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan, “Türkiye ilk kez Avrupa’nın en üst liglerinden birisi olan Trophy liginde temsil edildi. Takımımız ilk dört takım arasında kalarak 2021’de de Türkiye’nin bu ligde temsil edilmesini sağladı. Biliyorsunuz 2020 yılının Şubat ayında kadın ve erkek takımlarımız THF Süper Liglerinde ayrı ayrı şampiyon oldu ve her iki Süper Lig kupasını Gaziantep’e kazandırdı. Ardından Alanya’da Gaziantep’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen Erkekler Salon Hokeyi Avrupa Trophy Şampiyonasında erkek takımımız Avrupa Şampiyonu olarak ülkemizin en üst lig olan EuroHockey Indoor Club Cup’a yükselmesini sağladık. Kadınlarda ise ilk kez yarıştığımız Trophy Liginde iki galibiyet, iki mağlubiyet ve bir beraberlik kazanarak Trophy Liginde kalmayı başardık. Sporcularımızla ve teknik heyetimizle gurur duyuyorum. Önümüzde Mayıs 2020’de açık alan Avrupa Şampiyonaları var. Kadın ve erkek takımlarımız bu kez de açık alan Avrupa Şampiyonalarında ülkemizi temsil edecek. Bundan sonraki hedefimiz açık alanda ülkemizi başarıyla temsil etmektir” dedi.

Polisgücü için Şubat ayı kupa ayı oldu
Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü, Şubat 2020 içerisinde adeta kupa zengini oldu. Türkiye Hokey Federasyonu’nun düzenlediği Kadınlar ve Erkekler Salon Hokeyi Türkiye Süper Ligi’nde her iki takım namağlup unvanla iki Süper Lig kupasını kazandı. Ardından Alanya’da düzenlenen Erkekler Salon Hokeyi Avrupa Şampiyon Kulüpler Şampiyonası’nda namağlup unvanla Avrupa Şampiyonu olarak Türkiye’nin en üst lig olan EuroHockey Indoor Club Cup’a yükselmesini sağlayan Gaziantep Polisgücü, şampiyonluk kupasını da Türkiye’ye kazandırdı.
Son olarak Litvanya’da gerçekleştirilen Kadınlar Salon Hokeyi Avrupa Şampiyon Kulüpler Trophy Şampiyonası'nda Gaziantep Polisgücü Sporun Kadın Hokey Takımı ilk kez Türkiye’nin temsil edildiği bu ligde Avrupa’nın ilk dört takımı arasına girerek yeni bir başarıya imza attı. Şampiyonluk kupalarına adeta ambargo koyan Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü kadın ve erkek takımları Mayıs 2020’de gerçekleştirilecek olan Açık Alan Avrupa Şampiyonalarında da Türkiye’yi temsil edecek.

Başkan Kaplan’a tebrik yağdı
Şubat 2020’de katıldıkları iki süper lig şampiyonasında şampiyonluk ipini göğüsleyen ve Avrupa Trophy Şampiyonası'nda erkek takımıyla şampiyon olarak Türkiye’yi EuroHockey Indoor Club Cup’a taşıyan Gaziantep Polisgücü Spor Kulü'nün Başkanı Mehmet Kaplan’a Türkiye’nin dört bir yanından tebrik yağdı. Başkan Kaplan’ı arayan sporseverler spora verdiği desteklerden dolayı Kaplan’a teşekkür ederken, şampiyon takımı kutladılar. Şimdi gözler Mayıs 2020’de Avrupa’da gerçekleştirilecek olan açık alan Avrupa Şampiyonalarına çevrildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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