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Gazi Kupası şampiyonların ellerinde Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu: “Sporun ...

İHA

Şehitkamil Belediye Başkanlığı’nca, Antep’e ‘Gazilik’ unvanı verilişinin 99. yıl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde organize edilen okullar arası küçükler kategorisi basketbol il birinciliği müsabakalarında dereceye giren okul takımları, final müsabakalarının ardından düzenlenen törende kuplarını kaldırdılar.
Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Basketbol Federasyonu Gaziantep İl Temsilciliğinin iş birliğiyle organize edilen 20192020 eğitimöğretim yılı Okul Sporları Küçükler Kategorisi Basketbol İl Birinciliği müsabakalarında dereceye giren okul takımları, Atatürk Kültür ve Spor Merkezinde düzenlenen törende kupalarını kaldırma heyecanı yaşadılar.
Potanın şampiyonlarını ödül töreninde Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Tiryakioğlu, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Nurettin Özyürek yalnız bırakmadı.
Parke üzerinde 35 farklı okul takımının katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda 525 sporcu forma giydi. Şampiyonların 2 farklı kategoride toplamda 52 müsabakanın ardından belli olduğu organizasyonda dereceye giren tüm sporcular, Şehitkamil Belediye Başkanlığı’nca basketbol branşına özgü spor malzemeleriyle ödüllendirildiler. Potada heyecan dolu anlara sahne olan organizasyonda erkekler kategorisinde şampiyonluk ipini Özel SANKO Okulları göğüslerken, kızlar kategorisinde zirvenin sahibi SabihaRıfat Kaleoğlu Ortaokulu oldu.
“Çocuklarımızı misafir etmekten büyük mutluluk duyduk”
‘Gazilik’ unvanı kutlama ekinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen okullar arası küçükler kategorisi basketbol il birinciliği müsabakalarında sporun tüm güzelliklerinin sahaya yansıdığını kaydeden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, okullarda öğrencilerin akademik çalışmalarının yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde bulunmaları adına yıl boyunca çalışmalar gerçekleştirdiklerine dikkat çekti. Fadıloğlu, “Antep’e ‘Gazilik’ unvanı verilişinin 99. yıl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde kurumlar arası iş birliğiyle organize ettiğimiz okullar arası küçükler kategorisi basketbol il birinciliği müsabakalarına katılan tüm okullarımızı tebrik ediyorum. Öğrencilerimizin parke üzerinde yerlerini almasında büyük destekleri olan değerli velilerimize, kurumlarımızın ve okullarımızın idarecilerine, öğretmenlerimize, antrenör ve hakemlerimize teşekkür ediyorum. Okullarımızda öğrencilerimizin akademik çalışmalarının yanı sıra sosyal, kültürel ve spor faaliyetlerde aktif hale gelmeleri adına yıl boyunca çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu zamana kadar geleneksel spor organizasyonlarını gerçekleştirmek ve bu vesile ile tesislerimizde çocuklarımızı, gençlerimizi misafir etmekten büyük mutluluk duyduk. Tesislerimiz, sporcu öğrencilerimizin güçlü enerjileriyle cıvıl cıvıl. Bu organizasyonda da sporun tüm güzellikleri sahaya yansıdı. Sporcu öğrencilerimize bundan sonraki faaliyetlerde başarı, sağlık ve mutluluk diliyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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