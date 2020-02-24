Büyükşehir sporcularından minderde büyük başarı Büyükşehir sporcuları 14 madalya kazandı

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, 1721 yaş arası düzenlenen Gençler Grekoromen ve Serbest Stil Kulüpler Arası Güreş Müsabakaları İl Seçmeleri’nde elde ettiği başarıyla turnuvaya damgasını vurdu. Üstün performanslarıyla derece alan 14 büyükşehir sporcusu birincilik kürsüsüne çıkarak Antalya'da yapılacak Türkiye şampiyonasına gitmeye hak kazandı.

“Spor Dostu Gaziantep” anlayışından hareketle çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, sportif faaliyetlerde gösterdiği başarılarına bir yenisini daha ekledi. Kalyon Stadyumu’nda organize edilen 1721 yaş arası güreş turnuvasında göz dolduran performanslarıyla öne çıkan 14 büyükşehir sporcusu, birinci sıraya yerleşerek madalya kazandı.

İki farklı kategoride gerçekleştirilen il seçmelerinde grekoromen stilde 67 kiloda Reşit Doğan, 60 kiloda Mehmet Olcay, 63 kiloda Yunus Ateş, 70 kiloda Hasan Küçükarslan, 82 kiloda Adem Tatar, 97 kiloda Abdulkadir Sarıoğlu ve 130 kiloda Cebrail Sezen birinci sıraya oturdu.

Serbest stilde ise 57 kiloda Abdulaziz Arslan, 61 kiloda Halil Fırat, 70 kiloda Fettah Gezginci, 79 kiloda Can Kıran, 92 kiloda Yusuf Polat, 97 kiloda Ramazan Duymuş ve 125 kiloda Emin Karsız birinci oldu.

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