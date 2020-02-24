Karateye Şahinbey damgası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Karateye Şahinbey damgası

İHA

Karateye Şahinbey damgası

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü şehrimizde yapılan Yıldızlar Karate Ligi müsabakalarına 5 altın 1 gümüş madalya ile damga vurdu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün faaliyet programında yer alan ve 2223 Şubat 2020 tarihlerinde ilimizde yapılan Anadolu Yıldızlar ligi Karate müsabakalarında Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü 5 Altın ve 1 Gümüş madalya alarak müsabakalara damga vurdu. Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü karate takımı aldığı bu önemli başarı sonrasında 2122 Mart 2020 tarihlerinde Van’da yapılacak olan yarı final müsabakalarına katılmayı hak kazandı.
Sporcularımla gurur duyuyorum
Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulüp Başkanı Cuma Güzel, şampiyonada alınan başarıdan dolayı, sporcuları ile gurur duyduğunu belirterek, "Sporcumuzun başarılarını daha da ileriye taşıması için elimizden geleni yapacağız. Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü, karate sporcuları ileride Gaziantep'imizi şampiyonalarda ve olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil edecektir. Bu süreçte bizlerden desteklerini esirgemeyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

GAÜN’de yeni projeler konuşuldu
YEREL HABERLER GAÜN’de yeni projeler konuşuldu
Kanserden ölen taraftar için saygı duruşu
YEREL HABERLER Kanserden ölen taraftar için saygı duruşu
Fadıloğlu, lise son sınıf öğrencileriyle buluştu Fadıloğlu’ndan öğrencilere kariyer tavsiyesi
YEREL HABERLER Fadıloğlu, lise son sınıf öğrencileriyle ...
Büyükşehir sporcularından minderde büyük başarı Büyükşehir sporcuları 14 madalya kazandı
YEREL HABERLER Büyükşehir sporcularından minderde büyük ...
Gazi Kupası şampiyonların ellerinde Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu: “Sporun güzellikleri sahaya yansıdı” Potada 35 farklı okul takımından 525 sporcu mücadele etti
YEREL HABERLER Gazi Kupası şampiyonların ellerinde Şehitkamil ...
Gaziantep üniversite tercih ve kariyer günleri
YEREL HABERLER Gaziantep üniversite tercih ve kariyer günleri
HKÜ Üniversite adaylarıyla buluşuyor
YEREL HABERLER HKÜ Üniversite adaylarıyla buluşuyor
GAÜN’de Çat Kapı Sergisi
YEREL HABERLER GAÜN’de Çat Kapı Sergisi
Gaziantep'te trafik uygulamaları
YEREL HABERLER Gaziantep'te trafik uygulamaları
Gaziantep'te vergi haftası heyecanı
YEREL HABERLER Gaziantep'te vergi haftası heyecanı
Kredi kartı hırsızları tutuklandı
YEREL HABERLER Kredi kartı hırsızları tutuklandı
Gaziantep'te huzur güven uygulaması
YEREL HABERLER Gaziantep'te huzur güven uygulaması
Kabızlıkta en iyi tedavi su tüketimi
YEREL HABERLER Kabızlıkta en iyi tedavi su tüketimi
Öğrencilerden çatalca Res'e bilgilenme ziyareti
YEREL HABERLER Öğrencilerden çatalca Res'e bilgilenme ziyareti
Hokeyin Sultanları Avrupa’nın dört büyükleri arasında Gaziantep Polisgücü Şubat ayında şampiyonluk kupalarına el koydu
YEREL HABERLER Hokeyin Sultanları Avrupa’nın dört büyükleri ...
Avrupa Trophy Ligi'nde Türk hakeme övgü yağdı
YEREL HABERLER Avrupa Trophy Ligi'nde Türk hakeme övgü yağdı
ANKA’dan Irak Devlet Bakanı Maruf’a ziyaret
YEREL HABERLER ANKA’dan Irak Devlet Bakanı Maruf’a ziyaret
SANKO Üniversitesi Nizip’te kariyer günü düzenliyor
YEREL HABERLER SANKO Üniversitesi Nizip’te kariyer günü düzenliyor
Gaziantep´te Galatasaray taraftarları kutlama yaptı
YEREL HABERLER Gaziantep´te Galatasaray taraftarları kutlama yaptı
Galatasaray'ın galibiyeti Gaziantep'te coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Galatasaray'ın galibiyeti Gaziantep'te coşkuyla ...
GTO üyeleri Dubai gıda fuarında
YEREL HABERLER GTO üyeleri Dubai gıda fuarında
Geleceğin ustaları Şahinbey’de yetişecek
YEREL HABERLER Geleceğin ustaları Şahinbey’de yetişecek
İdlib şehidi Demir, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER İdlib şehidi Demir, son yolculuğuna uğurlandı
İdlib şehidi son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER İdlib şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X