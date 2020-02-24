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Gaziantep FK, ilk sezonundaki performansı ile dikkat çekiyor

İHA

Süper Lig'de bu sezon ilk kez mücadele eden Gaziantep Futbol Kulübü, ligde şuana kadar topladığı 31 puan ve ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor.
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi ve küme düşme hattında büyük bir heyecan yaşanırken, ligde ilk sezonunu geçiren ve orta sıralarda yer alan Gaziantep FK, ortaya koyduğu performansla futbolseverlerin beğenisini kazanıyor. Ligde şuana kadar oynadığı 23 maçta 8 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 7 beraberlik alan Gaziantep FK, topladığı 31 puanla haftayı 9. sırada kapattı. Kırmızısiyahlılar bu maçlarda rakip filelere 34 gol gönderirken kendi kalesinde ise 36 gole engel olamadı.

Tecrübeli takımları geride bıraktı
Gaziantep ekibi, ligde oynadığı maçlarda ortaya koyduğu performansla dikkat çekerken, ligde yıllardır mücadele eden Kasımpaşa, Konyaspor, Kayserispor, Antalyaspor ve Yeni Malatyaspor gibi tecrübeli takımları da hem puan anlamında hem de mücadele anlamında geride bıraktı.

Lige kötü başladı, iyi devam etti
Lige deplasmandaki 50'lık Fenerbahçe mağlubiyeti giriş yapan Gaziantep FK, sonrasında Gençlerbirliği'ni 41 yenip, deplasmanda Sivasspor ile 11 berabere kaldı. Ligin 4. haftasında ise Beşiktaş'ı konuk eden Gaziantep, güçlü rakibini 32 mağlup ederek sürpriz bir galibiyet aldı. Kırmızısiyahlılar, 5. haftada ise Rizespor'u deplasmanda 21 yenmeyi başardı. 6. haftada sahasında Göztepe ile 11 berabere kalan Gaziantep, 7. haftada Başakşehir'e 21, 8. haftada ise deplasmanda Trabzonspor'a 41 mağlup oldu. 9. haftada sahasında Alanyaspor ile 11 berabere kalan kırmızısiyahlılar, 10. haftada da deplasmanda Ankaragücü'nü 21 yenerek hanesine 3 puan yazdırdı. Gaziantep ekibi 11. haftada ise evinde Galatasaray'a 20 mağlup oldu. Gaziantep FK, 12. Haftada deplasmanda Antalyaspor ile 11 berabere kaldıktan sonra 13. haftada sahasında Denizlispor’a 21 kaybetti. Gaziantep ekibi, 14. haftada Konyaspor ile 00 berabere kaldıktan sonra ise 15. haftada seyircisi önünde Kayserispor’u 30, bir sonraki haftada da deplasmanda Kasımpaşa’yı 43 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

İkinci yarı performansı
Ligin ikinci yarısına da kendi sahasındaki 20'lık Fenerbahçe mağlubiyeti ile başlayan Gaziantep FK, 19. haftada karşılaştığı Gençlerbirliği'ne de 10 yenildi. Ligin 20. haftasında lider Sivasspor'u konuk eden Gaziantep ekibi, yeni transfer Maxim'in yıldızlaştığı maçta 51'lik sansasyonel bir galibiyete imza attı. Sonrasında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'a 30 mağlup olan Kırmızısiyahlılar, 22. haftada kendi sahasında Çaykur Rizespor'u 20 mağlup etti. Gaziantep ekibi, son maçında ise zorlu Göztepe deplasmanından 11'lik sonuçla bir puan kopardı.

Kayode’den 8 gol 6 asistlik performans
Ligde oynadığı maçlarda rakip filelere 34 gol gönderen Gaziantep ekibinin en golcü ismi ise 8 golle Kayode oldu. Gaziantep FK'nın diğer gollerini ise Twumasi (5), Güray Vural (4), Papy (4), Diarra (2), Muhammet Demir (2), Maxim (2), Kenan Özer (2), Sousa (1), Chibsah (1), Kana Bıyık (1), Oğuz Ceylan (1) ve Jefferson (1) kaydetti. Gaziantep temsilcisinin asist dağılımında ise 6 asistle Kayode zirvede yer alırken, Twumasi (4), Pawlowski (2), Kenan Özer (1), Güray Vural (1), Morais (1), Oğuz Ceylan (1) ve Papy asist katkısı veren diğer futbolcular oldu.

Zorlu fikstür Gaziantep'i bekliyor
Bu sonuçların ardından küme düşme hattından iyice uzaklaşan ve rahatlayan Gaziantep FK, ligin dibindeki Kayserispor ile Kasımpaşa'ya 15 puan, 16. sıradaki Ankaragücü'ne ise 11 puan fark atarken zorlu fikstüre daha avantajlı girmeyi de başardı. Ligde önümüzdeki hafta Başakşehir deplasmanına gidecek olan Gaziantep FK, 25. haftada ise sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Gaziantep ekibi sonraki hafta ise zorlu Alanya deplasmanına çıkacak. Kırmızısiyahlılar, 27. haftada Ankaragücü'nü konuk ettikten sonra 28. haftada Galatasaray maçı için İstanbul'a gidecek.

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