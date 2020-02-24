SANKO Okulları basketbolda il şampiyonu

Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Okul Sporları Küçük Erkek ve Küçük Kızlar Basketbol İl Birinciliği”nde SANKO Okulları Küçük Erkek Takımı il birincisi, Küçük Kızlar Takımı ise il ikincisi oldu.

Atatürk Spor Salonunda düzenlenen müsabakada Yiğit Tural, Batu Anlar, Eren Bahçıvan, Arda Akıcı, Berker Udumlu, Aras Kızılateş, Demir Şüğün, Çağan Güler, Fırat Güney, Ali Sina Bozbaş, Doruk Erdoğan, Ahmet Arda Gürbüzer, Kaan Mehmet Özkök ve Efe Tahtacı’dan oluşan SANKO Okulları Küçük Erkek Basketbol Takımı birincilik kupasını aldı. Cansu Duman, Ecrin Yılmazlar, Ela Derici, Deniz Günal, Zeynep Ela Aktaş, Göksu Eralp, Sanem Sözmen, Yağmur Aydın, İlayda Açar, Zeynep Polat, Sabriye Reyyan Boyu ve Defne Uğur’dan oluşan SANKO Okulları Küçük Kızlar Takımı ise ikincilik kupasını kazandı. Takımlar, kupalarını Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nun elinden aldı. SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, İl birincisi ve ikincisi olan basketbol takımları ile gurur duyduklarını belirterek sporcularını ve antrenörlerini kutladı.

Asyalı, ayrıca 19 22 Mart tarihlerinde düzenlenecek bölge şampiyonasında Küçük Erkek Basketbol Takımına başarılar diledi.

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