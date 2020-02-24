Çocuk nostaljik trene sıkıştı

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Gaziantep'te nostaljik trene sıkışan bir çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Gaziantep'in İstasyon Meydanı'nda gezen bir çocuk, meydanda bulunan nostaljik tren vagonunun üst kısmındaki demir parmaklıklara sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı yaklaşık 10 dakikalık çalışma ile kurtarıldı. Trenin nostaljik olması nedeniyle demir parmaklıklar kesilmediği öğrenildi.

Yeniden özgürlüğüne kavuşan çocuk ise bölgeden uzaklaştı.

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