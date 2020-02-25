Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gaziantep’te uyuşturucu madde ticareti yapmaktan gözaltına alınan 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesine bağlı Akdere ve Vatan Mahallesi’ndeki adreslere 5 gün önce operasyon düzenledi. Adreslere özel hareket ekipleri ve narkotik köpeği desteğiyle baskın yapan polis, teknik ve fiziki takip sonucu uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen 5 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan B.C., M.C., M.C., Y.C. ve M.C. ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.C. ve Y.C.’nin avukatı Güngör Sancılı, mahkemede müvekkillerinin tutuksuz yargılanmalarını istedi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkartılan 5 şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.