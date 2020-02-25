Kapıyı kırarak girdikleri evde yaşlı adamı ölü buldular

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GAZİANTEP'te, yalnız yaşadığı evinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Kureyş Ateş (75), yaşamını yitirdi.

Farabi Mahallesi'nde yalnız yaşayan Kureyş Ateş´ten haber alamayan üst kattaki yakınları, kontrol etmek için evin kapısını çaldı. Cevap alamayan yakınları, kapıyı kırarak girdikleri evde, Kureyş Ateş'i yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Kureyş Ateş´in öldüğü belirlendi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü tespit edilen Ateş'in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayı haber alıp eve gelen Kureyş Ateş'in yakınları, gözyaşlarına boğuldu.



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