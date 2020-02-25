İdlip'e tank sevkiyatı

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– Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) tarafından Türkiye‘nin çeşitli birliklerden yola çıkan tanklar Gaziantep’in İslahiye ilçesinden geçerek Suriye sınırına doğru hareket etti.

İdlip'teki gerginliği Azaltma Bölgesi'ne destek amaçla yola çıkan ve 10 tanktan oluşan askeri konvoy, İslahiye’den geçerek Hatay’ın Reyhanlı ilçesine doğru hareket etti. Konvoyun Reyhanlı'dan Suriye'ye geçeği öğrenilirken, sevkiyatların sürmesi bekleniyor.

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