Öğrencilerden sokak hayvanlarına destek

Gaziantep'in Nizip ilçesi İstiklal Ortaokulu idarecileri ve öğrencileri 'Sokak Hayvanlarına Mama Projesi' kapsamında sokak hayvanlarını hem besledi hem de yaşam haklarını konuştu.

Nizip ilçesi İstiklal Ortaokulu idarecileri ve öğrencileri alkışlanacak bir projeye imza attı. Öğrenciler ve idareciler, "Sokak Hayvanlarına Mama Projesi" kapsamında sokaktaki dostlarını hem besledi hem de yaşam haklarını konuştu. Proje, Nizip İstiklal Ortaokulu Müdürü Enver Yılmaz ile Beden Eğitimi Öğretmeni Feyza Yenikol tarafından, öğrencilerin empati ve merhamet duygularını geliştirmek amacıyla hayata geçirildi. Proje kapsamında ortaokulda eğitim gören öğrenciler sokak hayvanlarının yaşam haklarını konuştu.

Okuldaki tüm öğrenciler, hayvanlar için daha güzel bir ortamı nasıl sunacaklarını tartıştı. Harçlıklarından ayırdıkları para ile sokaktaki dostlarına mama da alan öğrenciler hayvanları elleriyle besledi.

Öğrenciler, ilçenin çeşitli noktalarına da sokak hayvanlarının beslenebilmesi için mama bıraktı.

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