Otomobilin önüne atlayarak intihara kalkıştı (2)



16 KİŞİ HAKKINDA ADLI İŞLEM BAŞLATILDI

Gaziantep Valiliği, intihara teşebbüs eden bir kişinin para almak için otomobilin önüne atladığı iddiasını sosyal medyada gündeme taşıyan kişiler hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada olay anına ilişkin görüntüleri provokatif şekilde paylaşan 16 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı vurgulanarak şöyle denildi:

"24.02.2020 günü saat 22.00 sıralarında 15 Temmuz Mahallesi Abdulkadir Aksu Bulvarında meydana gelen ve intihar etmek amacıyla seyir halindeki aracın önüne kendisini atan şahısla ilgili olayın görüntülerini çarpıtmak suretiyle sosyal medyada provokatif paylaşımlar yapan kişi ve konuyla ilintili 16 şahıs hakkında 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' suçu kapsamında adli işlem başlatılmıştır. "DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2020-02-26 19:23:29



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