Suriye'ye zırhlı araç sevkiyatı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)TÜRKİYE´nin çeşitli illerinden sevk edilen zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy Gaziantep'e ulaştı.
Farklı kentlerdeki askeri birliklerden sınıra sevk edilen zırhlı araçların taşındığı TIR´lardan oluşan konvoy, jandarma eskortluğunda güvenlik önlemleri arasında Gaziantep'e ulaştı. Konvoydaki zırhlı araçların Suriye´nin İdlib kentindeki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK
2020-02-26 23:46:34
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