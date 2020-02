SANKO Üniversitesi Nizip’te kariyer günü düzenledi

SANKO Üniversitesi tarafından bölge okullarında eğitim gören öğrencilere yönelik kariyer günleri devam ediyor.

“Hedeflerinize Ulaşmak Elinizde II” konulu kariyer günü kapsamında, Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültelerinin akademisyenleri Nizip Belediyesi Düğün ve Nikah Salonu’nda öğrencilerle bir araya geldi.

Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Çetin, kariyer gününde yaptığı konuşmada, “20142015 yılında eğitime başlayan üniversitemizde, içinde bulunduğumuz 2019 2020 eğitim öğretim yılı sonunda Tıp Fakültesi’nden ilk mezunlarımızı vereceğiz. Bunun gururunu yaşıyoruz. Kendi alanlarında uzmanlardan oluşan akademik kadromuz her geçen gün daha da genişlemektedir” dedi.

“Öğrencilerimizin tıp alanında en güncel gelişmeleri takip edebilmeleri için gerekli tüm olanakları sağlıyoruz. Kulüp faaliyetlerimizle öğrencilerimizin öğrenim hayatlarının ilk günlerinden itibaren bilimsel faaliyetler içinde yer alabilmeleri için ortam oluşturuyoruz” diyen Prof. Dr. Çetin, şöyle devam etti:

“Öğrencilerimizin donanımlı ve çağın gerektirdiği vizyona sahip hekimler ve bilim insanları olarak yetişebilmesi için bilim dünyasında meydana gelen hızlı değişim ve dönüşüme uygun olarak eğitim müfredatımızı her yıl gözden geçirip, güncelliyoruz. İnteraktif olarak işlenmekte olan eğitim modelimizle öğrencilerimizin tıp eğitimine ve hastalıklara bütünsel bir bakış açısına sahip olabilmesini hedefliyoruz.

Verdiğimiz modern tıp eğitiminin yanı sıra, seçmeli proje derslerimiz ile bilimsel bir problem hakkında çok yönlü düşünebilme ve sorgulayabilme yönlerini geliştirmeyi ve ekip olarak çalışabilme yeteneklerini arttırmayı amaçlıyoruz. Öğrencilerimiz uluslararası bilim alanında güncel gelişmeleri takip edebilmeleri ve yurtdışı staj olanaklarından faydalanabilmeleri için yoğun bir İngilizce eğitimi alıyor.

Son derece modern cihaz ve yazılımlarla donatılmış olan laboratuvarlarımızda öğrencilerimiz teorik derslerde öğrendikleri bilgilerin uygulayabilmelerini öğretim elemanları gözetiminde bire bir gerçekleştirebilme olanağına sahipler.

Düzenlediğimiz ulusal, uluslararası kongre ve sempozyumlarla öğrencilerimize alanlarında çok önemli başarılara imza atmış bilim insanlarıyla tanışma ve birebir iletişime geçebilme olanakları sunuyoruz ve yurtdışındaki üniversitelerle yaptığımız ikili anlaşmalarla yaz stajlarını o üniversitelerde gerçekleştirebilmelerini sağlıyoruz.”

Üniversitenin zengin kütüphaneye sahip olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Çetin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gerek basılı gerek dijital ortamda sunduğumuz kütüphane olanaklarımız ile öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin her türlü bilimsel içeriğe kolayca ulaşabilmelerini sağlamaktayız.

Tüm bu olanaklarımızla çağımızın hızına ayak uydurabilen, güncel gelişmeleri yakından takip eden, ekip olarak çalışma becerileri gelişmiş, sorunlara çok yönlü bakabilme ve yenilikçi çözümler üretebilme yetilerine sahip etik değerlere saygılı geleceğin hekimlerini yetiştirmeyi hedefliyoruz.”

Prof. Dr. Çetin, önümüzdeki dönemde faaliyete geçecek olan SANKO Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümlerinde eğitim vereceğini kaydetti.

Prof. Dr. Arzu Tuna

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Arzu Tuna da hemşirelik mesleğinin hem Türkiye’de hem de dünyada evrensel bir meslek olduğuna dikkat çekti.

Prof. Dr. Tuna, öğrencilerin mezuniyet sonrası iş bulma imkanlarının sadece hastanelerde hasta servisleri ile yoğun bakımlarla, ameliyathanelerle veya acil servislerle sınırlı olmadığını, mezun hemşirelerin üniversitelerde akademisyenlik, evde bakım hizmetleri, yaşlı bakım evleri, iş sağlığı hemşireliği, okul sağlığı hemşireliği gibi özel alanlarda da hizmet verebileceğini anımsattı.

SANKO Üniversitesi Hemşirelik Bölümü olarak hem hastaneye hem de sahaya tam anlamıyla donanımlı hemşireler yetiştirmeyi hedeflediklerini ve tüm mesleki dersleri güçlü bir akademik kadro ile verdiklerinin altını çizen Prof. Dr. Tuna, şöyle konuştu:

“Dünya Sağlık Örgütü, 2020 yılını ‘Hemşirelik Yılı’ ilan etti. Hemşirelik bugün olduğu gibi gelecekte de değerli bir meslek olarak kalacaktır. İnsan sevgisi ve merhameti olan, bilim ile bakımı bir araya getirmeyi hedefleyen tüm öğrencilerin bu mesleği seçmesini öneriyoruz.”

Prof. Dr. Nurten Budak

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden Prof. Dr. Nurten Budak, öğrencilerle bölümüne ilişkin bilgiler paylaştı.

SANKO Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nün, ülkemizin mevcut beslenme durumunun belirlenmesi, beslenme sorunlarına yönelik çözüm yollarının saptanması, önerilmesi ve uygulanması, besin ve beslenme plan ve politikalarının geliştirilmesi çalışmalarını gerçekleştirdiğini vurgulayan Prof. Dr. Budak, şu ifadelere yer verdi:

“Ayrıca, farklı yaş gruplarının besin gereksinimlerinin belirlenmesi, hastalıklara özgü diyet programlarının düzenlenmesi ve uygulanması, toplu beslenme hizmeti verilen kuruluşlarda yemek servisinin yönetimi ve organizasyonu alanlarında uygulama ve araştırmalar yürütecek yetkin diyetisyenler yetiştirerek toplum sağlığı ve refahını geliştirmeyi hedefleyen lider bir eğitim kurumu olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Beslenme ve diyetetik bölümünden dört yıllık eğitim süresi sonunda mezun olanlar, özel, kamu ve üniversite hastanelerinde, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumuna bağlı toplum sağlığı merkezlerinde, otel, hastane, huzurevi, kreş gibi toplu beslenme hizmeti veren kuruluşlarda, diyaliz merkezlerinde, spor kulüplerinde, belediyelere bağlı kurumlarda ve besin laboratuvarlarında görev yapmaktadırlar.”

Arş. Gör. Meltem Uzun

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden Arş. Gör. Meltem Uzun da fizyoterapistin hastalık ve özür durumlarından kaynaklanan ağrı ve fonksiyonel yetersizliklerle ilgili gerekli özel ölçme ve değerlendirmeleri yapan ve bu değerlendirme sonuçlarından yola çıkarak yaşam kalitesini arttırmak için uygun fizyoterapi ve rehabilitasyon programını planlayarak uygulayan profesyonel sağlık personeli olduğuna vurgu yaptı.

Arş. Gör. Uzun, “SANKO Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü olarak hedefimiz mesleki, iletişim, sosyal ve akademik becerileri gelişmiş meslektaşlar yetiştirerek toplum sağlığının gelişmesinde ve korunmasında öncü olmaktır” ifadelerini kullandı.

Sunumların sonrasında Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 4’üncü Sınıf Öğrencileri Kevser Gülcan Yıldız ve Sinan Lale, Hemşirelik Bölümü 4’üncü Sınıf Öğrencileri Nurcan Bağatur ve Gülbahar Şahin, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 4’üncü Sınıf Öğrencileri Berfin Dinç ve Tuğba Atlı ile Tıp Fakültesi 2’inci Sınıf Öğrencisi Hakan Sütkurt, eğitim gördükleri bölümler ve SANKO Üniversitesi’ne ilişkin bilgi aktardı.

Programın bitiminde SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu, Nizip İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Halil Kendirci’ye teşekkür ederek, SANKO Üniversitesi adına armağan takdim etti.

SANKO Üniversitesi

2013 yılında kurulan SANKO Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Biyoistatistik alanında Doktora, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Tıbbi Mikrobiyoloji alanlarında tezli yüksek lisans eğitimleri veriliyor.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda ise Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümlerinde eğitim verilecek.

