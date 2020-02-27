Gaziantep tarımına 5 buçuk milyonluk dev yatırım

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulacak “Tarım ve Gastronomi Okulu” için İpekyolu Kalkınma Ajansı’yla protokol imzalandı. Dev proje kapsamında Tarım ve Gastronomi Okulu’na Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 5 buçuk milyon TL’lik hibe sağlayacak.

Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep tarımında büyük bir atılım olacak Tarım ve Gastronomi Okulu için İpekyolu Kalkınma Ajansı’yla finans sözleşmesi imzaladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’le İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz arasında imzalanan protokolle, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında okul, İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilecek.

Okul 260 kadın çiftçiye yeni fırsatlar sunacak

Türkiye’de ilk olacak Tarım ve Gastronomi Okulu, SOGEP’in “Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma İçin; Tarıma Değer, Kadına Değer, Topluma Değer” projesine girdi, 5 buçuk milyon değerinde hibe aldı. Okul, kapsamı ve örnek teşkil etmesiyle Türkiye’de tarım alanında yeni bir model olacak. Kurulacak kampüs, hâlihazırda tarımla uğraşan 260 kadın için de bir fırsat getirecek. Kadınların SOGEP kapsamında kurduğu Ezogelin Tarımsal Kadın Kooperatifi’yle ortak çalışacak okul, sosyal girişimin oluşturulmasını sağlayacak. Ayrıca, kooperatif üyelerine tarım uygulamaları, üretim ve pazarlama konularında eğitim verilecek.

Üretilen yaş meyve ve sebzeler içinde okulda günlük 2 ton kapasitesinde kurutmalık imkanı sunacak. 26 bin metrekare alana kurulacak serada çalışmalar yapılırken, 4 bin metrekareden oluşacak açık tarlada uygulamalı eğitim ve üretim verilecek. Öte yandan 4 dersliğiyle teorik eğitim ve tekniklerle uzmanlar tarafından çiftçiler bilgilendirilecek.

"Yerel tohumları üreterek istihdama dönüştüreceğiz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, Gazi şehrin UNESCO’nun belirlediği en lezzetli başkentler onayını almış şehirleri arasında yer aldığını hatırlatarak, “ Bu önemli pencere, bize yeni fırsatlar ve yeni imkanlar tanıyacak. Biz gastronomi sürecinde tarih ve topraktan gelen deneyimlerimizden yola çıkarak başarılı bir çizgiye erişmiştik. Bu nedenle bu faaliyetlerin önemi de yüksektir. Ezogelin Kooperatifi ile kadınlarımızın girişimciliği sağlanıyor. Çiftçilerimiz başta olmak üzere herkesin buradan eğitim alması sağlanacak. İçinde okuluyla serasıyla yenilenebilir enerjisiyle çok büyük bir tesis kuruyoruz. Türkiye’nin en önemli 50 bin metrekarelik alanı içerisinde tarım okulunu kurduğumuzda; yerel tohumları üretmiş ve bunu istihdama dönüştürmüş bir yerel kalkınmayı hayata geçirmiş olacağız” diye konuştu.

"Ttarım alanında bölgesel kalkınma ekosistemine katkı sağlayacağız"

İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, projenin bölgeye özgü tarımsal ürünlerin kalıcılığını sağlanmasının amaçlandığının altını çizerek şunları söyledi: “ Çiftçilerimizin ve üreticilerimizin kadınlar başta olmak üzere bilgi ve beceri kapasitesini arttırmayı hedefliyoruz. Burada tarımsal üretimle ilgili üreticilerimize uygulamalı eğitimler verilecek. Bu projenin en önemli özelliği Türkiye’nin sosyal girişimcilik projesi olmasıdır. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in bakanlık döneminden bu yana elde ettiği deneyimleri bu projeye dahil ederek tarım alanında bölgesel kalkınma ekosistemine katkı sağlayacağız."

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