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Görme engelli çocuklar Turkcell ile hayallerini kodlayacak Turkcell’den Türkiye’ye 10 yeni Zeka Gücü sınıfı

İHA

Turkcell, Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde sürdürdüğü Engelsiz Eğitim programı kapsamında görme engelli çocuklar Braille alfabesi ile etiketlenmiş robotik setler yardımıyla kodlama eğitimi alacak. Setler, Gaziantep'teki Nuray Tuncay Kara Bilim ve Sanat Merkezi'nde açılan Zeka Gücü sınıfındaki törenle ilk grup öğrenciye dağıtıldı.

Görme engelli çocuklar Turkcell ile hayallerini kodlayacak Turkcell’den Türkiye’ye 10 yeni Zeka Gücü sınıfı

Turkcell, Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde sürdürdüğü Engelsiz Eğitim programı kapsamında görme engelli çocuklar Braille alfabesi ile etiketlenmiş robotik setler yardımıyla kodlama eğitimi alacak. Setler, Gaziantep’teki Nuray Tuncay Kara Bilim ve Sanat Merkezi’nde açılan Zeka Gücü sınıfındaki törenle ilk grup öğrenciye dağıtıldı.

Turkcell’in özel eğitime ihtiyacı olan çocukların yetkinliklerini artırmak ve toplumsal yaşama katılımlarını sağlamak amacıyla 2015’te hayata geçirdiği Engelsiz Eğitim programı kapsamında artık görme engelli öğrenciler de robotik kodlama eğitimi alabilecek. Program için özel olarak hazırlanan, Braille alfabesi ile etiketlenmiş robotik kodlama setleri Gaziantep’teki Nuray Tuncay Kara Bilim ve Sanat Merkezi’nde (BİLSEM) düzenlenen törenle ilk grup Engelsiz Eğitim öğrencisine dağıtıldı. Okulda yeni açılan, özel yetenekli çocuklara yönelik Zeka Gücü sınıfı öğrencileriyle görme engelli gençler kodlama setlerini birlikte denedi. Turkcell Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Koç ve Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de katıldı.

Murat Erkan: "Fırsat eşitliği için çalışmaya devam edeceğiz"
Murat Erkan, teknoloji ile hayata değer kattıklarını ve sosyal fayda üreten projeleri destekleyerek topluma hizmet ettiklerini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Kurulduğumuz günden bu yana tüm sosyal sorumluluk çalışmalarımızın odağına teknolojinin fırsat eşitleyici gücünü koyarak herkesin bilgiye erişimde eşit olanaklara sahip olmasını hedefleyen toplumsal kapsayıcılık projeleri hayata geçiriyoruz. Özellikle toplumdaki dezavantajlı bireylerin sosyal hayata daha aktif ve bağımsız katılım göstermelerine destek olmak adına çok sayıda kurumsal sosyal sorumluluk projesine imza attık. Şimdiye kadar açtığımız Engelsiz Eğitim sınıflarımız, 55 kentteki 111 okulda 50 bin öğrenci ve ailesine ulaşma imkanı tanıdı. Bugün Engelsiz Eğitim programımız kapsamında dünyada bir ilke imza atıyoruz. Yüzlerce görme engelli öğrencimiz, kendilerine özel hazırladığımız setler sayesinde geleceğin meslekleri arasında ilk sıralarda yer alan robotik kodlamayı öğrenmeye başlayacak. Şirket olarak, hayata geçirdiğimiz projelerle özellikle eğitim alanında herkesin fırsat eşitliğine sahip olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Erkan, Turkcell’in özel yetenekli çocukları geleceğin dünyasına hazırlamak için 2016 yılında başlattığı Zeka Gücü programı kapsamında Türkiye genelinde 10 yeni sınıf kazandırmasından dolayı da büyük mutluluk duyduklarını söyleyerek, "33 ilde 45 Zeka Gücü sınıfıyla geleceğin teknoloji üreten nesillerini yetiştirmeye devam edeceğiz. Bugüne kadar bu sınıflarda 20 bin maker kit dağıttık. 5 bini yüz yüze eğitimlerle olmak üzere toplam 50 bin öğrenciye eriştik. Proje sayesinde çocuklarımızın, Türkiye’yi her alanda daha iyi noktalara taşıyacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Türkiye değişiyor, dünya değişiyor"
Programın açılış töreninde katılan Gaziantep Valisi Davut Gül, "Türkiye değişiyor, dünya değişiyor. BİLSEM’ler gibi eğitim merkezleri, çocukların yeteneklerini erken belirleyip onları doğru yönlendirmek için çok önemli. Turkcell’in de büyük katkıları var. Turkcell’in hem bireysel hizmet anlamında hem de sosyal sorumluluk alanında yaptıkları bana gurur veriyor. Milletin değerleriyle uygun biçimde, ihtiyaç duyulan her noktada bulunmaları mutluluk verici." dedi.

"Bilimi kim üretiyorsa sözü de o söylüyor"
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise konuşmasında insanlık tarihi boyunca bilimi üreten toplumun dünyada söz sahibi olduğunu belirterek, "Bu iş paydaşlarla oluyor. 15 yıl önce engelliler için eğitim ve istihdam konusunda büyük çalışmalar başlattık. O günlerde de en büyük paydaşımız Turkcell'di. Sosyal sorumluluk konusunda yaptıklarınızın en büyük şahidiyim. Size müteşekkiriz. Şimdi de dünya değişirken, başta akıllı şehirler olmak üzere pek çok konuda çalışmaya devam ediyoruz. Tarih boyunca bilimi kim ürettiyse sözü de o söylüyor. Bugün de Silikon Vadilerini kim kurarsa güç ondadır." şeklinde konuştu.

"Yapacak çok işimiz var, aşkla çalışan yorulmaz"
Atilla Koç ise sosyal projelere verdikleri değere dikkat çekerek, "Şirketimiz hayatın her alanında daha faal olabilmeleri için engellilere tüm imkanlarını seferber ediyor. Engelli evlatlarını yetiştirmek için canla başla çalışan anne ve babaları tebrik ediyorum, onlara yardımcı olmak Turkcell için bir vazife niteliğindedir. Biz ilim nerede ise oradan alan bir medeniyetin mensubuyuz. Bugün de Gaziantep’ten alıyoruz. Geleceğe yön verecek kocaman zihinlerin, büyük beyinlerinin burada yetişeceğine inanıyorum." ifadelerine yer verdi.

"Turkcell eğitime ihtiyaç duyan çocuklarımızın hep yanında oldu"
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Nezir Gül, Turkcell yöneticilerine ve çalışanlarına teşekkür ederek, "Bu çalışmaları nedeniyle en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Eğitimin pek çok alanında olduğu gibi özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklarımızın da hep yanında oldular. Bu tür çalışmaların önümüzdeki dönemde katlanarak artmasını diliyoruz. Yeni Farabiler, Fuat Sezginler, Aziz Sancarlar yetiştirmek için cevherleri ortaya çıkarmak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Altı şehir BiP’ten grup görüntülü görüşme yaptı
Etkinlik sırasında Gaziantep’tekiyle beraber Türkiye genelinde toplam 10 yeni Zeka Gücü sınıfının da açılışı gerçekleştirildi. Murat Erkan, BiP’in görüntülü grup görüşme özelliğini kullanarak İstanbul, Ankara, Artvin, Kayseri ve Ordu’daki Zeka Gücü sınıflarına eş zamanlı olarak bağlandı.

Rakamlarla engelsiz eğitim
Program kapsamında, görme engelliler için özel olarak hazırlanan robotik kodlama setleri, tüm Türkiye genelindeki Engelsiz Eğitim sınıflarında kullanılmaya başlanacak. Yıl sonuna kadar setlerle bine yakın öğrenci kodlama eğitimi alacak.
Engelsiz Eğitim programı ile görme, işitme ve zihinsel engelliler için hazırlanan özel sınıflarla engelli çocukların eğitim ve istihdamına yönelik gelişmeler destekleniyor. Zihinsel engelli okullarında konaklama ve seyahat, yiyecek ve içecek hizmetleri, el sanatları atölyeleri, işitme engelli gençler ve hafif zihinsel engelli öğrenciler için grafik tasarım, bilgisayar teknolojileri ve benzeri alanlarda istihdama yönelik atölye ve eğitimler bulunuyor. Bugüne kadar 74’ü Özel Eğitim okullarına meslek atölyesi, 37’si Görme ve İşitme Engelli okullarındaki teknoloji sınıflarına olmak üzere toplamda 111 okulda 50 bin öğrenci ve aileye ulaşıldı. Zeka Gücü projesi kapsamında tüm görme engelli okullarına ilk kez Braille baskılı kodlama kiti verildi. 3 bin öğrenci ve ailesi bulundukları illerde düzenlenen gezilere katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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