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GTO Şubat ayı meclis toplantısı yapıldı

İHA

Gaziantep Ticaret Odasının (GTO) şubat ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur başkanlığında, Yönetim Kurulu, Meclis ve Disiplin Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

GTO Şubat ayı meclis toplantısı yapıldı

Gaziantep Ticaret Odasının (GTO) şubat ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur başkanlığında, Yönetim Kurulu, Meclis ve Disiplin Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Toplantıda Gaziantep’in dış ticaret performansı ana gündem maddesini oluştururken, GTO Meclisi ayrıca tüm dünyada tedirginlik üreten Koronavirüs’ü konuştu. Toplantının açılışında yaptığı konuşmada şubat ayında ülkemizde yaşanan olaylara değinerek başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ileten GTO Meclis Başkanı Hilmi Teymur şunları söyledi:
“Şubat ayında ülkemiz peş peşe acı olaylarla sarsıldı. Libya ve İdlip’te meydana gelen hain saldırılarda şehit olan Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet yakınlarına sabırlar diliyorum, milletimizin başı sağ olsun. Van şehrimizi sarsan çığ ve deprem felaketlerinde, Sabiha Gökçen havalimanında meydana gelen kazada kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allahtan rahmet yaralananlara acil şifalar diliyorum. Bu tür doğal afetlerin bir daha yaşanmamasını diliyorum.”
Koronavirüs’ün küresel düzeyde olduğu gibi iç piyasalarda da tedirginlik üreterek yatırım iştahını düşürdüğünü söyleyen Teymur, en kısa zamanda toplum sağlığı ve ekonomi üzerinde risk üreten Koronavirüs’ün tehlike olmaktan çıkarak çözümün bulunmasını temenni ettiğini söyledi.

Yıldırım: “Dış ticareti bütüncül değerlendirmeliyiz”
Meclis toplantısında yaptığı konuşmada Gaziantep’in dış ticaret performansını değerlendiren GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, “Ekonomik hedeflerimize ulaşabilmek için dış ticareti sadece ihracat bacağı ile değil, ithalat ile birlikte bütüncül değerlendirmemiz gerekir” dedi.
2019 yılında Gaziantep’in dış ticaret hacminin 12,4 milyar dolar olduğunu belirten Yıldırım, “Biz ticaret fazlası veriyoruz 2019 yılında 2,3 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 147. İthalatımızın detaylarına baktığımızda en fazla ithalatı kimya sektöründe yapıyoruz. Bu sektörde en fazla sentetik kauçuk ve plastik hammadde ithal ediyoruz. 2019 yılında makine ve teçhizat için ise 349 milyon dolar harcamışız. Bunun 207 milyon dolarlık kısmı da tekstil, giyim eşyası ve deri işlemede kullanılan makineler için harcanmış. Hedefimiz ithalatta yerli ve milli üretimi, ihracatta da kg değerimizi nasıl yükselteceğimiz olmalı” dedi.
Gaziantep Ticaret Odasının şehrin başarıları kadar zayıf yönlerini de gördüğünü söyleyen Yıldırım, “Biz hiçbir zaman her şey güllük gülistanlık demiyoruz. Başarılarımız kadar zayıf olduğumuz yönleri de söylüyoruz. Zayıf yönlerimizi nasıl güçlendireceğimiz noktasında konuşmaya, proje üretmeye, gündem üretmeye, farkındalık sağlamaya çalışıyoruz” diye konuştu.
Koronavirüs’ün tüm dünyada hem ekonomik hem de sağlık açısından tedirginlik oluşturduğunu dile getiren Başkan Yıldırım, “Küresel ekonominin virüs tedirginliği devam ediyor. Tüm dünyada virüsün korkusu kendinden daha büyük bir hal aldı. Bu durum altın fiyatlarını yedi yılın en yüksek seviyesine çıkardı. Döviz kurlarında da ciddi bir hareketlilik söz konusu. Tüm dünyada hem ekonomik, hem de sağlık anlamında önlemler sıkılaştırılıyor. Birçok sektörde virüsün etkileri görülüyor. Her şeyden önce tedarik zinciri bozuluyor. Fuarlar iptal ediliyor. Turizmci tedirgin. İran kapısının kapanması özellikle bölge ihracatını sıkıntıya sokmuş durumda” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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