Savaş filmlerinin çekildiği setleri aratmayan sergi

Gaziantep’in İslahiye ilçesindeki bir ortaokulun bahçesinde İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen sergi, savaş filmlerinin çekildiği setleri aratmayan görüntülere sahne oldu. Öğrenciler ilk kez, komandoları, silahları, zırhlı araçları yakından görmenin heyecanının yaşarken, özel eğitimli köpeğin gösterisinde ise yürekleri ağızlarına geldi.

İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Kariyer Günleri ve Jandarma Mesleği“ tanıtım etkinliği düzenlendi. İslahiye Cumhuriyet Ortaokulu bahçesinde düzenlenen tanıtım etkinliğinde öğrenciler oldukça heyecanlı anlar yaşadı.



Komandoları yakından tanıdılar

Öğrenciler, okul bahçesinde komandolara yoğun ilgi gösterdi. Yüzleri boyalı komandoların silah ve mermilerini yakından inceleyen öğrenciler, yakın temas kurduğu askerlere merak ettiklerini de sorarak sohbet etme fırsatı buldu.



Zırhlı araçları incelediler

Öğrenciler, jandarmaların kullandığı kirpi, kobra gibi zırhlı araçlarla da yakından ilgilendi. Suriye’de ve ülke içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda kullanılan zırhlı araçları yakından gören öğrenciler büyük heyecan ve mutluluk yaşadı. Araçlara binerek inceleyen öğrencilere asker amcaları tarafından zırhlı araçla ilgili detaylı bilgi verilerek, siren ve megafonun kullanılması da anlatıldı.



Kimisi ise koluna kelepçe taktırdı

Kimi öğrenciler ise alanda kelepçelerin bulunduğu standa yaklaştı. Burada bir kız öğrenci çok merak ettiği kelepçeyi yakından inceleyerek, kendisinin kelepçelenmesini istedi. Askerler ise kelepçenin bileğe takılmasını uygulamalı olarak göstererek, kelepçenin kullanımını anlattı.

Öğrencilerin büyük bir bölümü ise ilk kez yakından gördükleri drone'u inceledi. Drone'u bulunduğu alandan havalandıran askerlere meraklı gözlerle bakan öğrenciler, havadaki insansız hava aracını pür dikkat izledi.

Silah mermilerini, çelik yelekleri de yakından gören öğrenciler için serginin sonunda ise sürpriz bir gösteri yapıldı. Heyecan üzerine heyecan yaşayan öğrenciler, gösterinin hemen başında korku ve heyecanı bir arada yaşadı. Gösteride senaryo gereği kaçan teröristin yakalanması için suçlularla mücadele kullanılan özel eğitimli köpeğin tasması açıldı. Köpek serbest bırakıldığı anda korku yaşayan öğrenciler, köpeğin direkt suçlu rolündeki askerin yanına gitmesi ile rahat nefes aldı. Suçluyu kısa sürede yakalayarak etkisiz hale getiren köpeğin, askerlerin tüm komutlarına da anında riayet etmesi öğrencilerin büyük beğenisini kazandı. Öğrenciler suçlunun yanından ayrılmayan köpeği dakikalarca alkışladı.

Silahların büyük bir bölümünün yerli olması nedeniyle gurur duyduklarını belirten öğrenciler, bu sergi nedeniyle öğretmenlerine ve jandarmaya teşekkür etti.

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