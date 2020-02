Üniversite öğrencilerine bilim diplomasisi anlatıldı

Gaziantep Üniversitesi öğrenci ve akademisyenlerine, Cumhurbaşkanlığı himayesinde Yunus Emre Enstitüsü tarafından yürütülen Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği (TABİP) kapsamında bilim diplomasisi anlatıldı.

Gaziantep Üniversitesi ortaklığında GAÜN Atatürk Kültür Sahnesi’nde Gaziantep Üniversitesi İİBF ve Siyasal Bilimler Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe’nin moderatörlüğünde düzenlenen programa GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ile konuşmacılar ve çok sayıda öğrenci katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, üniversitelerin ve öğrencilerin iş birliğine vurgu yaparak, “Yunus Emre Enstitüsü aracılığıyla kamu diplomasisi oluşturulması adına bu farkındalık programını çok önemsiyorum. Öğrencilerimizin de bu konuda biraz daha hassas davranarak Türkiye’nin yurtdışıyurtiçi doğru algısını üretmek ve iç kamuoyunu doğru bilgilendirmek, dış kamuoyuna da doğru cevapları verebilmek adına birlikte tek yürek olarak çalışma zorunluluğumuz var” dedi.

Program hakkında bilgi veren proje çalışanlarından Furkan Koca, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Yunus Emre Enstitüsü tarafından hayata geçirilen Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği (TABİP) projesini yürütmekteyiz. Bugün de burada olmamızın sebebi de bu proje kapsamında hayata geçirdiğimiz ‘Bilim Diplomasisi’ konseptini öncelikle Türkiye’de sonrasında da dünyada açıklamaya ve anlatmaya çalışmaktır. Bu nedenle ‘Bilim Diplomasisi Konuşmaları’ programını düzenledik” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmasının ardından ise düzenlenen panel kısmında ise İstanbul Üniversitesinden Doç. Dr. Özgün Erler Bayır ‘Bilim Diplomasisi’ kavramını tanıtarak önemine dikkat çekti. Bayır, "Klasik diploması, kanalları ile politikalar üretmenin tıkandığı bir yer artık dünya. Bu yüzden her şeyi klasik diplomasiden beklememek gerekiyor. Devletlerin kendi resmi dış politikaları, yeni her devletin hem kendi çıkarını hem de bilim diplomasisi faaliyetini insanlığın yararına, bilimsel üretimin yararına sunmasını gerekli kılıyor" dedi.

Moskova merkezli eğitimci ve araştırmacı olan Dr. Olga Krasnyak, bilim diplamasisinin devletlerin dış politika uygulanması konusunda bilgi vererek, bilimsel diplomasinin küresel anlamca değişiklikler gerçekleştirdiğini ifade etti.

Bilim Diplomasisi Avrupa Birliği projesinde yer alan Alman Charlotte Rungius ise Synchrotron Ligt Experimental Science An Apllications Middle East (Senkrotron Işığı Deneysel Bilim ve Uygulamalar Orta Doğu SESAME) örneğini anlattı. Geçmiş dönemde ABD ‘Bilim Elçiliği’ görevini yürüten dünyaca ünlü Türk bilim kadını Prof. Dr. Semahat Demir de ‘Kamu Diplomasisi ile Bilim Diplomasisi İlişkisi’ni anlattı.

