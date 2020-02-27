Suriye´ye askeri araç sevkiyatı

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Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)TÜRKİYE´nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen askeri araçlar ile personelleri taşıyan konvoy Gaziantep´in İslahiye ilçesine ulaştı.

Farklı kentlerdeki askeri birliklerden sınıra sevk edilen askeri araçlar ile askeri personelleri taşıyan otobüslerden oluşan konvoy, güvenlik önlemleri altında İslahiye-Hassa karayolundan geçerek Hatay yönüne hareket etti. Askeri konvoyun Cilvegözü Sınır Kapısı´ndan geçerek Suriye´deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK

2020-02-27 18:11:30



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