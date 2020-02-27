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"Yeşil Antep" projesi tanıtıldı

İHA

"Yeşil Şehirler, Huzurlu Nesiller" sloganından hareketle il genelinde başlatılan 27 Milyon Fidan kampanyası kapsamında hazırlanan"YeşilAntep Projesi" tanıtımını, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in katılımıyla gerçekleşti.

"Yeşil Antep" projesi tanıtıldı

"Yeşil Şehirler, Huzurlu Nesiller” sloganından hareketle il genelinde başlatılan 27 Milyon Fidan kampanyası kapsamında hazırlanan"YeşilAntep Projesi” tanıtımını, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in katılımıyla gerçekleşti.
Daha yeşil bir Gaziantep için şehrin ağaçlandırılmasına ilişkin Gaziantep Kent Konseyi’ne bağlı Tarım, Gıda ve Hayvancılık Grubu ile Çevre Çalışma Grubu’nun ortak hazırladığı “YeşilAntep Projesi”nin tanıtımı, Şehitkamil Sanat Merkezi’nde yapıldı. Proje sunumunda; Dünyada ve Türkiye’de orman alanlarının hangi bölgelerde azaldığı hakkında bilgi verildi. İnsan hayatında ciddi bir öneme sahip olan yeşil alanların günümüzde; ekonomik kaygılar, artan nüfus ve gelişen teknoloji nedeniyle ciddi oranda azaldığına dikkat çekildi. Ayrıca 27 milyon fidan kampanyasıyla farkındalık oluşturmanın amaçlandığı projeyle, küresel ısınmanın meydana getirdiği iklim değişikliğinin önüne geçilmesi yönünde güçlü adımların atılması gerektiği vurgulandı.
Kişi başına düşen ağaç sayısı 8.5 oldu
Projenin tanıtım toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep’te kişi başına düşen ağaç sayısının 8'i geçtiğini belirterek, "Yarınlarımız buralarda oturduğunda küresel ısınmanın dünyada ki iklim değişikliğinin ağır koşullarını yaşayacak ya da her birimiz geçmişte yapılanları geleceğe üstüne katarak taşıyacağız. Biz bugün bunun için buradayız. 15 gün önce Antarktika kıtasına gitme fırsatım oldu. Bilim seferinde çıkan çevre sonuçlarının yakın takibe alabilmemiz için üstleri incelememiz lazım. Yeterli bilgi sahibi olabilmemiz için buralara gitmemiz lazım. İyi ki gitmişim diyorum. Buzullar eriyor, nasıl eridiğini gördüm. Güneş’ten gelen zararlı ışınları beyaz örtü absorbe ediyor ve iklim değişikliğini beraberinde getiriyor. Küresel ısınmayı gözümle gördüm orada. Bilimsel olarak incelediğimizde bu ısınma sorununun getireceği sona gitmeden önce acil tedbir almamız gerekiyor. O yüzden çevreyle ilgili sözleşmeler ve uluslararası toplum ciddi çalışmalar yapsa da, sanayileşmeyle ciddi bir çevre kirliliğiyle karşı karşıyayız. İnsani olarak bunu yapmalıyız. Bu Antarktika’ya gitmeden önce bu toplantı yapılsaydı bu kadar hassas olamazdım belki. Biz de ülkemizi ve şehrimizi korumak zorundayız. Bunu karbondioksit salınımını azaltmalı ve ağaçlandırmayı arttırarak yapmamız gerekiyor. Yarın torunlarımız buralara oturduğunda bizler gibi dedelerimizle onur duyarak konuşuyorsak onlarda bizi böyle anması için çalışmalı, onlara temiz bir gelecek vermeliyiz. Bu yüzden Dünya ekonomik kalkınmayla insani ve çevresel kalkınma diyor. Ekonomik kalkınmanın tek başına insanı memnun etmediği görülüyor. Hükümetimiz zaten büyük bir seferberlik yaptı. Bizde bu şehirden sorunluyuz. Valimizle orman genel müdürlüğünde konuşarak orman genel müdürlüğünde konuşarak 27 milyon fidan istedik ve verilebileceğini söyledi. Çok ciddi koordine yapılması lazım. ‘Spor Kenti Gaziantep’, ‘Gastronomi Kenti Gaziantep dediğimiz gibi yeşil Gaziantep’i de her bir evde duyulur hale getirmemiz lazım. Büyükşehir Belediyesi olarak kişi başına düşen ağaç sayısını en zor şartlarda 8 buçuğa getirdiysek 12’ye de getiririz. Karasal iklime uygun peyzaj üretmemiz gerekiyor. İklime uygun ağacı bulup yeşillendirmemiz gerekiyor. Bu memleketteki orman sayısını nasıl arttırırız bu bizim en öncelikli konumuz olması gerekiyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak ben ve arkadaşlarım orman alanlarına yapılacak projelerde en önce olarak bakıyoruz. Eğer böyle olmasaydı bu rakamları yakalamak mümkün değildi. En zor şartlarda en zoru başardık ama daha gitmemiz gereken çok yol var. İstenilen kadar fidanımız var. Bütün ağaçlara Fırat yetiyor. Ayrıca Fırat için bir cam teras ve su sporları yapılacak bir düzenleme yapıyoruz. Ben bu meseleyi çok önemsiyorum ve bütün paydaşların emrinde olduğumuzu söylüyorum. Bugün bir fidan yarın bir nefes olarak gelecek. Biz hep beraber kurumlarımızla her hafta sonu bir orman inşa edelim” dedi.
"Koruyucu önleyici tedbirler almalıyız"
Gaziantep Valisi Davut Gül, ise sadece kamu kurumlarının iş birliğiyle istenilen düzeyde şehri yeşil alanlara kavuşturamayacaklarının altını çizerek, “Kamu sonuç itibariyle her alanda ağaçlandırma yapıyor. Ağaçlandırma yaparken bütün şehirleri önemsiyor. Ancak sadece kamuya ağaçlandırma sorumluluğunu verirsek kenti istediğimiz yeşilliğe kavuşturamayız. Çünkü bizim yaklaşık 50 bin yeni doğan çocuğumuz var. Her birinin 10 adet fidan ihtiyacının olduğunu varsayarsak 500 bin gibi bir rakam çıkıyor karşımıza. Bunun yanı sıra göçle gelenler var. Bunları da hesapladığımızda ortaya ciddi bir bilanço çıkıyor. Ağaçlandırma ya da yeşil alanların artırılması sadece kamu birimlerinin çözebileceği bir mesele değil. Olayı sadece buradan çözüme kavuşturmaya çalışırsak hedeflediğimiz başarıya ulaşmamız zor bir hal alır. Burada bir zihniyet değişikliğine ihtiyacımız var. Yeşil ihtiyacını ortadan kaldırmamız için farklı bir yol izlemeliyiz. Biz, başımıza gelen olumsuz durumlarda önlemler alma anlayışına sahibiz. Bunu değiştirerek koruyucu önleyici tedbirler almalıyız. ‘Spor Şehri Gaziantep’ derken aslında bunu kastediyoruz. Huzurlu bir şehir yaratmamız için 7’den 70’e herkesin taşın altına elini koyması gerekiyor. Bu şehirde yaşayan herkesin ağaçlandırmayla ilgili bir derdi olması gerekiyor. Bu mevcut durumu kendi için de sorun olarak gören insanlar olursak bizim bugün burada hedeflediğimiz rakamların gerçekleşmesi mümkün olacaktır” diye konuştu.
Kent Konseyi Başkanı Samet Bayrak, Kent Konseyi’nin yapmış olduğu çalışmalardan bahsetti.
Programın ardından günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi, katılımcılara fidan dağıtımı yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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