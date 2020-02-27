SANKO okullarının satranç başarısı

Koronavirüste işe yarayan tek bir ilaç olduğu açıklandı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SANKO Okulları öğrencisi Kutay Sakmak, Adana Seyhan Belediyesi tarafından düzenlenen “1’inci Ödüllü Satranç Turnuvası”nda birinci oldu.

Seyhan Belediyesi Yeşilyurt Çok Amaçlı Tesislerinde düzenlenen turnuvada Sanko Okulları öğrencisi Kutay Sakmak, A Kategorisinde birincilik elde etti.

Sanko Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, satranç turnuvasında başarılı olan öğrencisi Kutay Sakmak ile gurur duyduklarını belirterek öğrencisini ve emeği geçen öğretmenini kutladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.