SANKO Üniversitesi’nde “nadir hastalıklar” konusu anlatıldı Prof. Dr. Derya Erçal: “6 bin ila 8 bin arasında nadir hastalık olup, her yıl 3-4 yeni hastalık ekleniyor. Çoğu yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkar ve yüzde 30’u beş yaşından önce vefat etmektedir”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

SANKO Üniversitesi’nde “nadir hastalıklar” konusu anlatıldı Prof. Dr. Derya Erçal: “6 bin ila 8 bin arasında nadir hastalık olup, her yıl 3-4 yeni hastalık ekleniyor. Çoğu yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkar ve yüzde 30’u beş yaşından önce vefat etmektedir”

İHA

Nadir Hastalıklar Günü nedeniyle SANKO Üniversitesi'nde sunum yapan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim DalıGenetik Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. Derya Erçal, tüm hastalıkların yüzde 10'unun nadir hastalıklar olduğunu ve yüzde 80'inin tespit edilebilir bir nedeni bulunduğunu söyledi.

SANKO Üniversitesi’nde “nadir hastalıklar” konusu anlatıldı Prof. Dr. Derya Erçal: “6 bin ila 8 bin arasında nadir hastalık olup, her yıl 3-4 yeni hastalık ekleniyor. Çoğu yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkar ve yüzde 30’u beş yaşından önce vefat etmektedir”

Nadir Hastalıklar Günü nedeniyle SANKO Üniversitesi’nde sunum yapan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim DalıGenetik Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Derya Erçal, tüm hastalıkların yüzde 10’unun nadir hastalıklar olduğunu ve yüzde 80’inin tespit edilebilir bir nedeni bulunduğunu söyledi.
Prof. Dr. Erçal, SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde düzenlenen etkinlikte, nadir hastalıkların tanımının dünyanın çeşitli bölgelerinde, hatta ülkeden ülkeye değişiklik gösterdiğini belirterek, “Behçet, Akdeniz anemisi, FMF gibi hastalıkları dünyanın çeşitli bölgelerinde nadir iken Doğu Akdeniz Bölgesi ve çevresinde sık görülür. Bu hastalıklar, nadir ancak bütün olarak sıktır. İki binde birden daha seyrek görülen hastalıklar bu tanımlama içerisindedir ve yüzde 80’i genetik kökenlidir” dedi.
Dünya üzerinde bazı nadir hastalıkların 200 bin kişiyi dahi etkileyebildiğini anlatan Prof. Dr. Erçal, “Tüm hastalıkların yüzde 10’u nadir hastalıklardır ve yüzde 80’inin tespit edilebilir bir nedeni bulunuyor. Yüzde 75 çocuktur ve yüzde 15’nin destekleyen organizasyonu vardır” şeklinde konuştu.
Prof. Dr. Erçal, 6 bin ila 8 bin arasında nadir hastalık olduğunu ve her yıl 34 yeni hastalığın bu sayıya eklendiğini kaydederek, “Çoğu yaşamın ilk yıllarında ya da çocukluk yaşlarında ortaya çıkar ve yüzde 30’u beş yaşından önce vefat etmektedir” ifadelerine yer verdi.
Tanı için ABD’de ortalama 7,6 yıl geçtiğine vurgu yapan Prof. Dr. Erçal, sekiz nadir hastalığı (Kistik fibroz, Duchenne muskuler distrofisi ve Marfan send dahil) içeren bir Avrupa araştırmasında (6 bin hasta) yüzde 40’ında ilk tanının yanlış konulduğunun, yüzde 25’inde doğru tanı için geçen sürenin 530 yıl olarak saptandığına dikkat çekti.
Nadir hastalıkların prevalansının (Prevalans, prevalans hızı veya prevalans oranı, belirli bir nüfusta, belirli bir zaman dilimi içerisinde, çalışma kapsamında yer alan, belirli bir hastalık veya hastalıklara sahip tüm olguların oranı) Avrupa genelinde ve ülkemizde 40/100 bin olduğunu bildiren Prof. Dr. Erçal, şöyle devam etti:
“Dünyada 350 milyon, Türkiye’de 5 milyon bireyin bu grupta olduğu düşünülmekte, sadece yüzde 5’i tedavi edilebilmektedir. Nadir hastalıklar, kronik, progresif (ilerleyici), dejeneratif (Dokuların normal yapılarının bozulup normal fonksiyonlarını yapamayacak hale gelmeleri), sıklıkla yaşamı tehdit edici olduğunun altını çizen Prof. Dr. Erçal, şöyle devam etti:
“Yaşam kalitesini ileri derecede bozarlar ve semptomlar aynı hastalığa sahip bireyler arası geniş çeşitlilik gösterir. Doğru tanı konulması sadece spesifik bakım ve tedavi için değil, aynı zamanda bilinçli aile planlaması yapılabilmesi için de gereklidir. Ayrıca tedavileri çok güç, pahalı ve bir kısmında da bulunmadığından sağlık giderlerinde çok önemli yer tutarlar. Tedavi etmek için bulunmaya çalışılan yeni ilaçlar çok zaman aldığı ve çok yüksek giderlere mal olduğundan zaten isteksiz olan ilaç firmalarının yatırımlarını artırdığından bulunan ilaç da aşırı pahalı olabilmektedir. Nadir hastalıkların önlenmesindeki en önemli yaklaşım, akraba evliliklerinin yapılmaması için çaba göstermek, hastalık taşıcıyı bireylerdeki genomik (Genomik, farklı türlere ait genomların tüm yapısal ve işlevsel yönelerini inceleyen bilim dalı) değişimlerin saptanıp prenatal (doğum öncesi) tanı yapılmasından ve /veya toplumumuzda daha kolay kabul gören preimplantasyon (genetik tanı, gebelik öncesinde laboratuvar ortamında oluşturulan embriyolar üzerinde yapılan bir genetik tarama testidir) tanıyla yardımcı olunması daha akılcı görünmektedir”
Sunumun ardından katılımcıların sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Derya Erçal’a, teşekkür eden SANKO Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü ve Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ayşen Bayram, SANKO Üniversitesi adına armağan takdiminde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep Genç Müsiad’da bayrak değişimi
YEREL HABERLER Gaziantep Genç Müsiad’da bayrak değişimi
OSB Başkanı Cengiz Şimşek’ten hain saldırıya tepki
YEREL HABERLER OSB Başkanı Cengiz Şimşek’ten hain saldırıya tepki
Kaplan'dan hain saldırıya tepki TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan: “Ev ve iş yerlerimizi bayraklarla donatalım”
YEREL HABERLER Kaplan'dan hain saldırıya tepki TİM Halı Sektör ...
GAÜN’DE bilim diplomasisi paneline yoğun ilgi
YEREL HABERLER GAÜN’DE bilim diplomasisi paneline yoğun ilgi
GAİB Koordinatör Başkanı Kileci İdlib saldırılarını kınadı
YEREL HABERLER GAİB Koordinatör Başkanı Kileci İdlib saldırılarını ...
Gebelikte bakım beslenme ve egzersiz SANKO Üniversitesi Nizip'te halka açık konferans düzenledi
YEREL HABERLER Gebelikte bakım beslenme ve egzersiz SANKO ...
(Görüntülü) GAZİANTEP Yeşil Antep projesi tanıtımı yapıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) GAZİANTEP Yeşil Antep projesi tanıtımı ...
(Görüntülü)GAZİANTEP Suriye'ye askeri araç sevkiyatı
YEREL HABERLER (Görüntülü)GAZİANTEP Suriye'ye askeri araç sevkiyatı
SANKO okullarının satranç başarısı
YEREL HABERLER SANKO okullarının satranç başarısı
GAÜN'de zaman yönetimi eğitimi
YEREL HABERLER GAÜN'de zaman yönetimi eğitimi
"Yeşil Antep" projesi tanıtıldı
YEREL HABERLER "Yeşil Antep" projesi tanıtıldı
Hukuk fakültesi öğrencilerine "Görgü ve Nezaket Kuralları" semineri
YEREL HABERLER Hukuk fakültesi öğrencilerine "Görgü ve Nezaket ...
Suriye´ye askeri araç sevkiyatı
YEREL HABERLER Suriye´ye askeri araç sevkiyatı
Kask takmayan motosikletlilere geçit yok
YEREL HABERLER Kask takmayan motosikletlilere geçit yok
Üniversite öğrencilerine bilim diplomasisi anlatıldı
YEREL HABERLER Üniversite öğrencilerine bilim diplomasisi anlatıldı
Savaş filmlerinin çekildiği setleri aratmayan sergi
YEREL HABERLER Savaş filmlerinin çekildiği setleri aratmayan sergi
GAÜN Hastanesi’nde iletişim eğitimi düzenlendi
YEREL HABERLER GAÜN Hastanesi’nde iletişim eğitimi düzenlendi
Mecidiye Han Hayati Yazıcı’yı ağırladı
YEREL HABERLER Mecidiye Han Hayati Yazıcı’yı ağırladı
GTO Şubat ayı meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER GTO Şubat ayı meclis toplantısı yapıldı
Güvenlik kamerası hırsızı yakalandı
YEREL HABERLER Güvenlik kamerası hırsızı yakalandı
Bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi
Görme engelli çocuklar Turkcell ile hayallerini kodlayacak Turkcell’den Türkiye’ye 10 yeni Zeka Gücü sınıfı
YEREL HABERLER Görme engelli çocuklar Turkcell ile hayallerini ...
TMSF'nin yönettiği Royal Halı’da toplu iş sözleşmesi imzalandı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Muhiddin Gülal: “FETÖ aidiyeti olanları hukuk çerçevesinde cezalandırdık” “Şirketler milli servet, şirketler milletin malı, şirketleri cezalandıramayız. Dolayısıyla bu şirketler katma değerler üretmeye, istihdam üretmeye devam edecekler” Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan: “2 bin 200 kişinin toplu sözleşmeden yararlanacağı bir toplu iş sözleşmesini 3 yıllık süreyle imzalıyoruz”
YEREL HABERLER TMSF'nin yönettiği Royal Halı’da toplu iş sözleşmesi ...
Gaziantep tarımına 5 buçuk milyonluk dev yatırım
YEREL HABERLER Gaziantep tarımına 5 buçuk milyonluk dev yatırım

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X