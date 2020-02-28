GAİB Koordinatör Başkanı Kileci İdlib saldırılarını kınadı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci İdlib’de Türk askerlerine düzenlenen hain saldırıyı kınadı.

İdlib’de Türk askerlerine düzenlenen hain saldırıyı kınayan Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, “Devletimizin, milletimizin ve şanlı ordumuzun yanındayız. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun” dedi. Türkiye’nin bölünmez bütünlüğü, sınır güvenliğinin sağlanması ve Suriye’de barış ve huzurun temini amacıyla İdlib’te bulunan Türk askerlerine yönelik haince düzenlenen hava harekatı sonrası 33 askerin şehit olduğunu ifade eden GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, “Mehmetçiklerimize düzenlenen haince saldırı sonrası 33 askerimizin şehadet haberini üzülerek aldık. Öncelikle şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Bu melun saldırıyı kınıyor, Aziz Milletimize sabırlar diliyoruz. Bölgede bulunan askerlerimiz bir taraftan vatanımızın bölünmez bütünlüğünün korunması, sınır güvenliğimizin sağlanması için görev yaparken diğer taraftan o bölgede yaşayanların huzur ve güvenliğini de temin ediyor. Bu misyonu üstlenen Mehmetçiklerimizin, ordumuzun, devletimizin ve milletimizin yanındayız. Üzerimize düşeni fazlasıyla yerine getirmeye hazırız. Bu olaylar gösteriyor ki milletçe kenetlenmek ve bir olmak zorundayız. Türkiye şu anda zorlu bir süreçten geçiyor. Bu süreci hep birlikte, ortak hareket ederek atlatacağız. İdlib şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun” şeklinde konuştu.

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