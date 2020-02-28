Gaziantep Genç Müsiad’da bayrak değişimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Gaziantep Genç Müsiad’da bayrak değişimi

İHA

Gaziantep Genç Müsiad Olağan Genel Kurulu Toplantısı gerçekleşti. Genç Müsiad Gaziantep Şube başkanlığına Burak Babüroğlu'nun yerine Mustafa Orhan Nacar seçildi.

Gaziantep Genç Müsiad’da bayrak değişimi

Gaziantep Genç Müsiad Olağan Genel Kurulu Toplantısı gerçekleşti. Genç Müsiad Gaziantep Şube başkanlığına Burak Babüroğlu’nun yerine Mustafa Orhan Nacar seçildi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından Kuran’ı Kerim tilavetiyle başlayan Gaziantep Genç Müsiad Olağan Genel Kurulu toplantısında Genç Müsiad Gaziantep Şube başkanlığına Burak Babüroğlu’nun yerine Mustafa Orhan Nacar seçildi. Görevini Mustafa Orhan Nacar’a bırakan Burak Babüroğlu, bu değerli ailenin içerisinde 5 yıllık görevini tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, her zaman gururla taşıdıkları bayrağı bugün burada gururla devretmenin heyecanı içerisinde olduğunu vurguladı. Gaziantep Genç MÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Mustafa Orhan Nacar ise, “Genç Müsiad’ın her yıl artan başarı çizgisiyle genç sivil toplum kuruluşları arasında örnek teşkil etmektedir. Bugün 2 milyon kişiye istihdam sağlayan 60 bine yakın işletmeyi temsil eden ülkemizin ve dünyanın en yaygın iş adamları derneği olan Müsiad’ımızın ve kutlu davasının en güzel meyvesi genç Müsiad’ımızdır. Genç Müsiad geleceğin iş adamlarını yetiştirmekte bizleri hayata hazırlamaktadır. Bugün şubemizde bir bayrak değişimi oluyor. Görev süresini layıkıyla tamamlayan Burak Babüroğlu başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi.
“Daha önce olduğu gibi her zaman yanınızdayım”
MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk her zaman gençlerin yanında olduğunu belirterek, “Tohumlarını 1990 da bir avuç genç ve yürekli iş adamının toprağa attığı Müsiad 30 yılın sonunda kocaman bir çınara dönüştü. Yeni yönetimiyle birlikte Mustafa Orhan Nacar’a bugün bayrak değişimi ama yarış devam ediyor. Yeni yönetimimize görevleri hayırlı uğurlu olsun. Daha önce olduğu gibi her zaman yanınızdayım" ifadelerini kullandı.
Genç MÜsiad Genel Başkanı Furkan Akbal da, “Bizlerde bu nesil kırılmasında en aktif rolü almak zorundayız. Gaziantep Şubemiz Gaziantep’te Antep kalesine Genç Müsiad sancağını en yükseğe dikmek zorundadır. Burak Başkanımız görev süresi boyunca çok güzel faaliyetlerde bulundu. Ama çok daha iyisine talibiz. Bizim hedeflerimiz, ideallerimiz var bu hedefe Gaziantep’ten Şırnak’a İzmir’den Van’a ulaşma hedefimiz var. Bu hedeflere ulaşacağımıza bütün kalbimle inanıyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

OSB Başkanı Cengiz Şimşek’ten hain saldırıya tepki
YEREL HABERLER OSB Başkanı Cengiz Şimşek’ten hain saldırıya tepki
Kaplan'dan hain saldırıya tepki TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan: “Ev ve iş yerlerimizi bayraklarla donatalım”
YEREL HABERLER Kaplan'dan hain saldırıya tepki TİM Halı Sektör ...
GAÜN’DE bilim diplomasisi paneline yoğun ilgi
YEREL HABERLER GAÜN’DE bilim diplomasisi paneline yoğun ilgi
GAİB Koordinatör Başkanı Kileci İdlib saldırılarını kınadı
YEREL HABERLER GAİB Koordinatör Başkanı Kileci İdlib saldırılarını ...
SANKO Üniversitesi’nde “nadir hastalıklar” konusu anlatıldı Prof. Dr. Derya Erçal: “6 bin ila 8 bin arasında nadir hastalık olup, her yıl 3-4 yeni hastalık ekleniyor. Çoğu yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkar ve yüzde 30’u beş yaşından önce vefat etmektedir”
YEREL HABERLER SANKO Üniversitesi’nde “nadir hastalıklar” konusu anlatıldı Prof. ...
Gebelikte bakım beslenme ve egzersiz SANKO Üniversitesi Nizip'te halka açık konferans düzenledi
YEREL HABERLER Gebelikte bakım beslenme ve egzersiz SANKO ...
(Görüntülü) GAZİANTEP Yeşil Antep projesi tanıtımı yapıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) GAZİANTEP Yeşil Antep projesi tanıtımı ...
(Görüntülü)GAZİANTEP Suriye'ye askeri araç sevkiyatı
YEREL HABERLER (Görüntülü)GAZİANTEP Suriye'ye askeri araç sevkiyatı
SANKO okullarının satranç başarısı
YEREL HABERLER SANKO okullarının satranç başarısı
GAÜN'de zaman yönetimi eğitimi
YEREL HABERLER GAÜN'de zaman yönetimi eğitimi
"Yeşil Antep" projesi tanıtıldı
YEREL HABERLER "Yeşil Antep" projesi tanıtıldı
Hukuk fakültesi öğrencilerine "Görgü ve Nezaket Kuralları" semineri
YEREL HABERLER Hukuk fakültesi öğrencilerine "Görgü ve Nezaket ...
Suriye´ye askeri araç sevkiyatı
YEREL HABERLER Suriye´ye askeri araç sevkiyatı
Kask takmayan motosikletlilere geçit yok
YEREL HABERLER Kask takmayan motosikletlilere geçit yok
Üniversite öğrencilerine bilim diplomasisi anlatıldı
YEREL HABERLER Üniversite öğrencilerine bilim diplomasisi anlatıldı
Savaş filmlerinin çekildiği setleri aratmayan sergi
YEREL HABERLER Savaş filmlerinin çekildiği setleri aratmayan sergi
GAÜN Hastanesi’nde iletişim eğitimi düzenlendi
YEREL HABERLER GAÜN Hastanesi’nde iletişim eğitimi düzenlendi
Mecidiye Han Hayati Yazıcı’yı ağırladı
YEREL HABERLER Mecidiye Han Hayati Yazıcı’yı ağırladı
GTO Şubat ayı meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER GTO Şubat ayı meclis toplantısı yapıldı
Güvenlik kamerası hırsızı yakalandı
YEREL HABERLER Güvenlik kamerası hırsızı yakalandı
Bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi
Görme engelli çocuklar Turkcell ile hayallerini kodlayacak Turkcell’den Türkiye’ye 10 yeni Zeka Gücü sınıfı
YEREL HABERLER Görme engelli çocuklar Turkcell ile hayallerini ...
TMSF'nin yönettiği Royal Halı’da toplu iş sözleşmesi imzalandı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Muhiddin Gülal: “FETÖ aidiyeti olanları hukuk çerçevesinde cezalandırdık” “Şirketler milli servet, şirketler milletin malı, şirketleri cezalandıramayız. Dolayısıyla bu şirketler katma değerler üretmeye, istihdam üretmeye devam edecekler” Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan: “2 bin 200 kişinin toplu sözleşmeden yararlanacağı bir toplu iş sözleşmesini 3 yıllık süreyle imzalıyoruz”
YEREL HABERLER TMSF'nin yönettiği Royal Halı’da toplu iş sözleşmesi ...
Gaziantep tarımına 5 buçuk milyonluk dev yatırım
YEREL HABERLER Gaziantep tarımına 5 buçuk milyonluk dev yatırım

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X