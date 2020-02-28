Suriye'ye zırhlı araç sevkiyatı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA) TÜRKİYE'nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.
Farklı kentlerdeki askeri birliklerden sınıra sevk edilen zırhlıların taşındığı TIR'lardan oluşan konvoy, jandarma eskortluğunda geniş güvenlik önlemleri altında İslahiye'ye ulaştı. İslahiyeHassa yolunda Hatay yönüne hareket etti. Askeri konvoyun, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçirilerek, Suriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK
2020-02-28 15:51:40
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