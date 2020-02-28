GAP’la topraklar suyla, insanlar refaha kavuşuyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

GAP’la topraklar suyla, insanlar refaha kavuşuyor

İHA

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Şanlıurfa'ya yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşları içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

GAP’la topraklar suyla, insanlar refaha kavuşuyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Şanlıurfa’ya yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşları içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.
Kurum tarafından tarım alanlarında gerçekleştirilen projeler doğrultusunda gelişen tarım sektörü, diğer sektörlerin de itici sektörü oldu. Sulama projelerinin devreye girmesi ile sulanan arazilerde sulama öncesi ve sulamadan sonraki durum arasında ciddi gelir artışları meydana gelerek, il genelinde ve civar illerde doğrudan veya dolaylı olarak birçok sektöre yansıdı.
Sulama Projeleri vatandaşların gelir düzeyi ve hayat standardını yükselterek, bölge ile diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak, kırsal alandaki verimliliği ve istihdam imkanlarını artırarak, sosyal istikrar, ekonomik büyüme gibi milli kalkınma hedeflerine katkı sağlıyor.
“GAP’la Türkiye kazanıyor, Şanlıurfa kazanıyor”
Bölgenin kalkınması, vatandaşların refah seviyelerinin yükseltilmesi, işsizliğin ve terör hadiselerinin azaltılması adına bölgenin makus talihini değiştirecek Güneydoğu Anadolu Projesi hız kesmeden devam etmekte olduğunu belirten DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Son 17 yılda Şanlıurfa’ya yapılan yatırımlar hakkında yazılı açıklamada bulunarak, “GAP’ın en önemli illerinden biri de Şanlıurfa’dır. Son 17 yılda inşa ettiğimiz sulama projeleri ile 2 milyon 704 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Böylece çiftçilerimize yıllık 1,166 milyar TL zirai gelir artışı sağladık. Yakın bir gelecekte Şanlıurfa’yı ülkemizin ve Dünya’nın önemli bir gıda üretim üssü haline getirmek için sulama yatırımlarını gece gündüz devam ettiriyoruz. Şanlıurfa Mardin Ana Kanalı, adeta bir suni nehir gibidir. 221 km uzunluğundaki
ana kanalın debisi 200 m3/sn olup, Kızılırmak Nehrinin Mart ayı debisine eşittir. 221 km uzunluğundaki bu kanal 161 km’lik Süveyş Kanalından daha uzundur. Suruç Ovasının sulanması vatandaşlarımızın 100 yılık bir hayali idi. Suyu, münbit
Suruç Ovasına getirmek hükümetimize nasip oldu. Atatürk Barajından alınan su, terfi merkezi, ana kanallar ve Dünyanın sayılı dev sulama tüneli ile ovaya aktarıldı ve hasret sona erdi. Proje ile Suruç ilçe merkezi ve 134 yerleşim yerine ait toplam 950 bin 970 dekar arazinin sulanmasını kapsamaktadır. Bugün itibariyle projenin yüzde 100 tamamlanmış olup 562 bin 950 dekar arazinin şebekesi sulamaya açılmıştır. Böylece Suruç ilçe merkezi ve 105 yerleşim yerinin zirai arazileri suya kavuşmuştur. Şanlıurfa’da sulanan arazileri arttırarak bölgenin ve ülkemizin kalkınması için çok önemli projelerin inşaatları devam etmektedir. Şu anda inşaatları devam eden sulama tesisleri ile 723 bin 830 dekar münbit arazi sulamaya açılacak” şeklinde konuştu.
“Şanlıurfa’nın içmesuyu meselesini kökünden çözdük”
Şanlıurfa’ya Atatürk Barajı’ndan su götürdüklerini açıklayan Genel Müdür Aydın, “İçmesuyu arıtma tesisi, terfi merkezleri ile ana dağıtım hatlarını inşa edilerek yıllık 99,05 milyon m3 içmesuyu sağlayarak şehrin 2025 yılına kadar olan içmesuyu ihtiyacını karşıladık. 2015 yılında da 2. Kademe içmesuyu isale hattı ve içmesuyu arıtma tesisi inşaatlarını tamamlayarak Şanlıurfa’nın 2045 yılına kadar olan içmesuyu ihtiyacını karşıladık. Bununla birlikte Siverek ilçesinin uzun vadeli içmesuyu ihtiyacını karşılamak için, Atatürk Barajı baraj gölünde yapılacak olan su alma yapısı vasıtasıyla alınacak su, yeni yapılacak arıtma tesisine iletilecektir. 19 köye hizmet edecek, 37 km uzunluğunda günlük 110 bin m3 kapasiteli isale hattı yapılacaktır. İsale hattı ve arıtma tesisinin inşaatları devam etmektedir. Viranşehir (27 yerleşim yeri), Suruç (27 yerleşim yeri), Hilvan (9 yerleşim yeri), Birecik ve Halfeti (25 yerleşim yeri) bu ilçelerimize de 2021 yılından itibaren Menba Kalitesinde İçmesuyu Temin Edeceğiz” ifadelerini kullandı.
“Şanlıurfa’ya 2 baraj ve 4 gölet inşa ettik”
Şanlıurfa’nın münbit topraklarını sulamaya açmak için son 17 yılda 2 baraj ve 4 gölet inşa ettiklerinin altını çizen Aydın, “Diğer taraftan son 17 yılda inşa ettiğimiz 20 adet taşkın koruma tesisi ile Şanlıurfa şehir merkezi ve ilçelerinde 37 meskun mahal taşkınlardan korunarak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağladık. Ayrıca 1 adet taşkın koruma tesisinin de inşaatı devam etmektedir. Son olarak bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli’ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Suriye´ye zırhlı araç sevkiyatı (3)
YEREL HABERLER Suriye´ye zırhlı araç sevkiyatı (3)
Şehitkamil'de Türk Bayrağı dağıtıldı
YEREL HABERLER Şehitkamil'de Türk Bayrağı dağıtıldı
Tahmazoğlu hain saldırıyı kınadı
YEREL HABERLER Tahmazoğlu hain saldırıyı kınadı
(Görüntülü) Suriye'ye zırhlı araç sevkiyatı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Suriye'ye zırhlı araç sevkiyatı
GTB'den İdrip saldırısına tepki GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı: “İş dünyası temsilcileri olarak kanımızla, canımızla ve tüm varlığımızla, devletimizin, milletimizin ve ordumuzun yanındayız” GTB Meclis Başkan Yardımcısı Enver Çokay: “İdlib’de rejim güçlerinin hain saldırısı sonucu şehit olan kahraman vatan evlatlarımıza yüce Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa ve milletimize başsağlığı diliyorum”
YEREL HABERLER GTB'den İdrip saldırısına tepki GTB Yönetim Kurulu ...
Tahmazoğlu, Regaib Kandil’inde vatandaşlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Tahmazoğlu, Regaib Kandil’inde vatandaşlarla bir ...
Güneş barajı Gaziantep’in güneşi olacak Güneş barajı Milli ekonomiye yılda 5 milyon 300 bin TL değer katacak
YEREL HABERLER Güneş barajı Gaziantep’in güneşi olacak Güneş barajı ...
Mahsum Altunkaya'dan saldırı tepkisi TİM Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya: "Milletçe kenetlenmek, her zamankinden daha güçlü olmak zorundayız"
YEREL HABERLER Mahsum Altunkaya'dan saldırı tepkisi TİM Sektör ...
Fadıloğlu hain saldırıyı kınadı
YEREL HABERLER Fadıloğlu hain saldırıyı kınadı
İdlib’e askeri sevkıyat Konvoydaki askerlere taksicilerden bayraklı destek
YEREL HABERLER İdlib’e askeri sevkıyat Konvoydaki askerlere ...
Suriye'ye zırhlı araç sevkiyatı
YEREL HABERLER Suriye'ye zırhlı araç sevkiyatı
GAÜN'den baş sağlığı mesajı
YEREL HABERLER GAÜN'den baş sağlığı mesajı
Gaziantep Genç Müsiad’da bayrak değişimi
YEREL HABERLER Gaziantep Genç Müsiad’da bayrak değişimi
OSB Başkanı Cengiz Şimşek’ten hain saldırıya tepki
YEREL HABERLER OSB Başkanı Cengiz Şimşek’ten hain saldırıya tepki
Kaplan'dan hain saldırıya tepki TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan: “Ev ve iş yerlerimizi bayraklarla donatalım”
YEREL HABERLER Kaplan'dan hain saldırıya tepki TİM Halı Sektör ...
GAÜN’DE bilim diplomasisi paneline yoğun ilgi
YEREL HABERLER GAÜN’DE bilim diplomasisi paneline yoğun ilgi
GAİB Koordinatör Başkanı Kileci İdlib saldırılarını kınadı
YEREL HABERLER GAİB Koordinatör Başkanı Kileci İdlib saldırılarını ...
SANKO Üniversitesi’nde “nadir hastalıklar” konusu anlatıldı Prof. Dr. Derya Erçal: “6 bin ila 8 bin arasında nadir hastalık olup, her yıl 3-4 yeni hastalık ekleniyor. Çoğu yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkar ve yüzde 30’u beş yaşından önce vefat etmektedir”
YEREL HABERLER SANKO Üniversitesi’nde “nadir hastalıklar” konusu anlatıldı Prof. ...
Gebelikte bakım beslenme ve egzersiz SANKO Üniversitesi Nizip'te halka açık konferans düzenledi
YEREL HABERLER Gebelikte bakım beslenme ve egzersiz SANKO ...
(Görüntülü) GAZİANTEP Yeşil Antep projesi tanıtımı yapıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) GAZİANTEP Yeşil Antep projesi tanıtımı ...
(Görüntülü)GAZİANTEP Suriye'ye askeri araç sevkiyatı
YEREL HABERLER (Görüntülü)GAZİANTEP Suriye'ye askeri araç sevkiyatı
SANKO okullarının satranç başarısı
YEREL HABERLER SANKO okullarının satranç başarısı
GAÜN'de zaman yönetimi eğitimi
YEREL HABERLER GAÜN'de zaman yönetimi eğitimi
"Yeşil Antep" projesi tanıtıldı
YEREL HABERLER "Yeşil Antep" projesi tanıtıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X