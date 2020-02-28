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Tahmazoğlu, Regaib Kandil’inde vatandaşlarla bir araya geldi

İHA

Şahinbey Belediyesi mübarek üç ayların başlangıcı olan Regaib Kandili'nde vatandaşlara lokma tatlısı ve Kur'anı Kerim hediye etti.

Tahmazoğlu, Regaib Kandil’inde vatandaşlarla bir araya geldi

Şahinbey Belediyesi mübarek üç ayların başlangıcı olan Regaib Kandili’nde vatandaşlara lokma tatlısı ve Kur’anı Kerim hediye etti.
Regaip Kandili dolayısıyla yatsı namazı sonrasında camilerde Kur'anı Kerim dağıtarak, vatandaşların gönlüne dokunan Şahinbey Belediyesi, tatlı ikramında da bulundu. Yatsı namazını Hoşgör Camii’nde vatandaşlarla birlikte kılan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, namazın ardından vatandaşlarla sohbet ederek, mübarek üç ayların başlangıcı olan Regaib Kandili’nin tüm İslam âlemine hayırlı olmasını diledi.
"Recep ayı çok önemli bir aydır"
Mehmet Tahmazoğlu, Regaib Kandili’nde vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirterek, "Bugün mübarek üç aylara girdik ve bu gece üç ayların ilk kandil gecesi mübarek Regaib Kandili'ni kutluyoruz. Rabbim nice mübarek gecelere ulaşmayı nasip etsin. Recep ayı çok önemli bir aydır. Diğer vakitlerde bir amele bir sevap yazılırken Recep ayında yüz sevap yazılıyor. Şaban ayında 300, Ramazan ayında bin sevap yazılıyor. Kadir Gecesi’nde ise 30 bin sevap yazılıyor. Bu geceler çok kazançlı geceler. Üç aylarda mümkün mertebe pazartesi ve perşembe günleri oruçlu geçirmeliyiz. Bu mübarek gece ve aylarda ibadet etmek elbette de çok kazançlıdır. Üç ayların milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini ve Müslümanların üzerindeki bu zulmün kalkması duasında bulunuyorum. İnşallah Müslümanların huzurla geçirdiği güzel aylar olmasını diliyorum” diye konuştu.
Namazdan sonrasında dağıtılan Kur’anı Kerim kitabını alan vatandaşlar, hediye edilen kitaplar nedeniyle Şahinbey Belediyesine ve Başkan Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür etti

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