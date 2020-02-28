Suriye´ye zırhlı araç sevkiyatı (3)

SEVKİYAT DEVAM EDİYOR
Sınıra sevk edilen içerisinde ambulansların da bulunduğu 17 askeri aracın yer aldığı konvoy, jandarmanın güvenlik önlemleri arasında İslahiye'den Hatay yönüne gitti.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK
2020-02-28 16:47:44
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