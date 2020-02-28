Araban Türk bayraklarıyla donatıldı

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Gaziantep’in Araban ilçesinde ev ve iş yerleri Türk Bayrağı astı.

Suriye’nin İdlib kentinde rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısında 33 Mehmetçiğin şehit olmasının ardından, ilçe halkı ev ve iş yerlerine Türk Bayrakları açarak Mehmetçik'e destek verdi.

Bölge halkı, her zaman Türk askerinin yalnız olmadığını belirterek, her zaman yanlarında olduklarını kaydetti

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