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Ayten öğretmen, öğrencilerine tenisi sevdirdi

DHA


Mustafa KANLI/GAZİANTEP,(DHA)GAZİANTEP'te Cevizli köyündeki okulda görev yapan beden eğitimi öğretmeni Ayten Acun, kısıtlı imkanlarla öğrencilerine tenis sevgisini aşıladı. İmkansızlıklar nedeniyle okul bahçesinde ders işleyen, masalar arasına gerilen voleybol filesi ile tenis öğrenen Ayten Acun'un öğrencileri, Gaziantep'te yapılan turnuvalarda başarılar elde etti.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki, merkeze yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunan Cevizli İlk ve Ortaokulu'nda 5 yıl önce göreve başlayan Ayten Acun öğrencilerini tenis sporuyla tanıştırdı. Amatör şekilde masalara file geçirerek yaptıkları tenis kortlarında antrenman yapan öğrenciler okulda spor yamaya devam ediyor. Profesyonel maç izlemek için İstanbul'a gidecek olan öğrenciler ilk defa gerçek tenis kortu ve sporcular görmenin heyecanıyla gün sayıyor. 2018 yılında il genelinde yapılan turnuvada 50 öğrenci arasından 3'üncülük başarısı elde eden öğrenciler ilerde yapılacak olan turnuvalarda başarılı olmayı hedefliyor.
Okulda 60 öğrencinin tenis oynadığını söyleyen ve sıralara file çekerek tenis oynamaya başladıklarını ifade Ayten Acun, "Bu iş ilk olarak okulumuzun deposunda başladım. Bahçede zemin çok kötüydü, elimizde birkaç raket ve 56 tane de top vardı. Daha sonra çocuklarım oynamaya başladıkça depo bize küçük geldi. Ve sonra bahçeye çıktık, voleybol filesini indirdik ve ardından ders masalarına fileleri çekme fikri geldi aklıma. Saha ölçüleri tenis kortu ile aynı ölçüde değildi, filenin içinden de top geçiyordu ama öğrencilerim bu eksiklerin farkında bile değildi. Çünkü daha önce hiç kort görmemişlerdi. Bu kurduğumuz yeni düzenle aylarca antrenmanlarımıza devam ettik" dedi.
'İLK DEFA KORTU GÖRME ŞANSI YAKALADILAR'
Turnuvaya katılan çocuklar arasında hayatları boyunca Cevizli köyünden şehrin merkezine gelmeyen çocukların da olduğunu söyleyen Acun, "İlk defa şehir merkezi gören öğrencilerimiz vardı. Kort gördüklerinde bir kız öğrencim 'Aha demek Ayten hocanın dediği kort buymuş' dedi. Hem üzüldüm hem sevindim. İki duyguyu bir arada yaşadım. Uygun olmayan koşullarda antrenman yapmış olmanın bizim için avantajları da oldu. Şöyle ki; bizim köydeki okulumuzun bahçesinin zemini kötü olduğu için top küçük taşlara gelince yön değiştirirdi, okulda öğrenciler de hep tetikte beklerdi ama turnuvada saha düzgün olunca, 'hocam burada hiç yön değiştirmiyor' dediler. Servis atarken de bir avantajımız oldu öğrencilerim topu burada voleybol sahasında iç çizgiye atıyorlardı alan daha küçük olduğu için ama kortun servis alanı büyük bu yüzden de servisler çok rahat hep içerideydi. Çocuklar da 'hocam toplar hiç dışarıya gitmiyor' diyerek mutlu oldular. 13 yaşındaki öğrencimiz Ayşe Görgün bu turnuvada Gaziantep üçüncüsü oldu. Üç maçtan ikisini alsak da çeyrek finalde elendik ama mutluyuz. Aslında oraya gelmek orada olmak dahi bizim için çok çok büyük ve mutluluk verici bir deneyimdi" diye konuştu.
'ORGANİK BESLERDİKLERİ İÇİN GÜÇLÜ VURUŞLAR YAPIYORLAR'
Yeni başarılar elde etmek için çocukların çok istekli olduğunu ve organik beslendikleri için güçlü vuruşlar yaptıklarını belirten Ayten Acun, "Ben bu sporu yapmalarına vesile olduğum için çok mutluyum. Burada bir saha yok. Benden sonra da çocuklar burada tenis oynamaya devam edecek. Bu okulda tenisin yanı sıra bocce, dart, badminton, hentbol ve masa tenisi öğrencilerime elimden geldiğince tanıtmaya çalışıyorum. 13 köyden gelen öğrencilere burada eğitim veriyoruz. Bir avantajımız da çocukların organik beslendikleri için güçlü vuruşlar yapıyorlar" dedi.
Okulda tenis oynayan öğrenciler ise tenis kortunu kendileri kurduklarını ilk defa şehir dışına çıkacak olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI
2020-02-29 08:28:20

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