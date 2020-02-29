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Gaziantep şehit provokasyonunda 1 yaralı, 12 gözaltı

İHA

İdlip'de meydana gelen saldırı sonucunda 33 askerin şehit olmasının ardından meydana gelen provokatif eylemlerde 1 şahıs yaralanırken 12 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep Valiliğinden olaylarla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "İdlib’de meydana gelen saldırı sonucunda şehit olan askerlerimizle ilgili toplumsal hassasiyetlerimizi kullanmak sureti ile kişilere ve araçlara zarar vermek isteyen şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 28.02.2020 günü saat 20.30 sıralarında Üçoklar Mahallesi'nde yabancı uyruklu M.A. isimli şahsın kesici aletle yaralanması olayı ile ilgili Emniyet Müdürlüğümüz tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, tespit edilen 12 şahıs Cinayet Büro ekipleri tarafından yakalanmış, olayda kullanılan suç aleti (bıçak) ele geçirilmiş, olayla ilgili yakalanan 12 şahıs hakkında adli tahkikat başlatılmıştır" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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