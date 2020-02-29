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GAÜN’de 4. kariyer zirvesi Konukoğlu tecrübelerini öğrencilerle paylaştı

İHA

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mühendislik Topluluğu tarafından düzenlenen ve 2 gün serecek olan Geleneksel 4. Kariyer Zirvesi başladı. SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.

GAÜN’de 4. kariyer zirvesi Konukoğlu tecrübelerini öğrencilerle paylaştı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mühendislik Topluluğu tarafından düzenlenen ve 2 gün serecek olan Geleneksel 4. Kariyer Zirvesi başladı. SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.
Açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Ali Gür, İdlib’de meydan gelen hain saldırıya dikkat çekerek, bir taraftan ordumuz orada her türlü fedakarlığı yaparken siz gençlerin de gelecekte mühendisler olarak, Arge ile teknoloji ile her türlü atılımla Türkiye'nin gelişim ve milli hamlesine katkı sağlayarak gereken cevabın verilmesini istedi.
"Gençler geleceğimizin umududur"
GAÜN Mühendislik Topluluğunun kararlı ve istikrarlı bir şekilde kariyer zirvesini yapmaya devam ettiğini belirten Prof. Dr. Gür, “Sizleri seviyor ve heyecanınızı paylaşıyoruz. Sizin heyecanınız aynı zamanda bizim mutluluğumuzdur. Sizler, gelecek umudumuzsunuz. Siz bir şey yapmak istemezseniz, bizim size vereceğimiz çok fazla bir şey olmaz. Özellikle tecrübe çok önemlidir. Tecrübeyi iki yolla kazanırsınız. Ya hayatı boyunca çileli dönemlerden geçmiş ve yediği kazıkların toplamından bir tecrübe kazanmış olan öncül insanların geçtiği yoldan siz de geçmeyi göze alırsınız, bu zor bir süreç. Ya da tecrübe kazanmış insanların tecrübelerinden istifade edersiniz. Bugün burada Türkiye'nin önde gelen firmalarının üst yöneticileriyle bir araya geleceksiniz. Normal şartlarda çok zor ulaşabileceğiniz önemli firmaların CEO ve yönetim kademeleriyle bir arada bulunacaksınız. Onlara soru soracaksınız, firmaları hakkında bilgi alacaksınız, kendiniz hakkında bilgi vereceksiniz” dedi.
Patenti Gaziantep Üniversitesinde olan İntörn programıyla öğrencilerin yüzde yetmişinin işe yerleştiğini vurgulayan Rektör Gür, bunun kendilerini gururlandırdığının altını çizdi.
“Öğrencilere altın nasihatler”
Öğrencilere seslenen Konukoğlu, işe girme ve kariyer konusunda tavsiyelerde bulunarak yaşam hikayesinden kesitler sundu. Konukoğlu, “Her zaman mütevazi olun, ustalarınıza sakın mühendislik taslamayın. İş için birisi yanıma geldiğinde hemen oturursa ona puan vermem. Ayak ayak üstüne atmaması lazım. Kesinlikle iş başvurusunda maaş pazarlığı yapmayın. Zaten işinizde kendinizi gösterdiğiniz takdirde işveren maaşınızı artıracaktır. Benimle iş, maaş pazarlığı yapmayan kişi bir adım öndedir. Yine iş görüşmesine gitmeden önce kılık kıyafetinize dikkat edin, elbiseniz yırtık veya eski olabilir ama muhakkak temiz olsun. Başarı tesadüfü olarak kazanılmaz. Girişimci olmak, mücadele etmek ve çok çalışmak gerekir”
SANKO Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu’na açılış konuşması sonrasında Rektör Prof. Dr. Ali Gür tarafından baret, GAÜN Mühendislik Fakültesi Topluluk Başkanı Furkan Kahkecioğlu tarafından da günün anısına plaket takdim edildi.
Nasa Marshall Space Center US Space Camp’ten burs kazanan en genç Türk olma başarısını gösteren TFR Robotics CEO’su Mustafa Fikret Uğur, hayat deneyimlerinden bahsederek, başarısızlıklarımızdan deneyim çıkararak ancak başarı elde edileceğini söyledi.
GAÜN Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Günal, kariyer zirvesinin açılışında öğrencilere seslenerek, bu tür etkinliklerin öğrencilerin mesleki yaşamlarına çok büyük katkı sağladığını söyledi. Prof. Dr. Günal öğrencilere, kariyer günlerinin derslerde alınan teorik bilgilerin yanında katılan misafirlerimizden alınacak pratik bilgilerle pekiştirileceğini belirterek, öğrencilerin bilgi ve yeteneklerini geliştirmesi bakımından çok önemli olduğuna dikkat çekti.
GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir’in de katıldığı açılış konuşmaları sonrasında, bir çok firma temsilcisi tarafından öğrencilere sunum yapılacak.
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mühendislik Topluluğu tarafından düzenlenen ve iki gün sürecek olan Geleneksel 4. Kariyer Zirvesi’nde konuşmacılarla bir araya gelen öğrencilere kariyeri planlaması, iş dünyası gibi birçok konuda bilgi verilecek.

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