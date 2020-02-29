Şehidi, karnında taşıdığı emanetini severek uğurladı İslahiye şehidi gözyaşlarıyla defnedildi

İdlib'de rejimin hava saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Veysel Günay, memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törende zor anlar yaşayan şehidin hamile eşi Seyhan Günay ise karnında taşıdığı emaneti severek eşini uğurladı.

Suriye’nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hava saldırısında şehit düşen 33 askerden biri olan Piyade Uzman Onbaşı Veysel Günay memleketi Gaziantep’in İslahiye ilçesinde öğle namazını müteakip düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Törene Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, AK Parti Eski Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, İlçe Kaymakam Muhammed Lütfi Kotan, 106. Alay ve Garnizon Komutanı Topçu Albay Ömer Şahin Selvi, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Ümit Tahta ve vatandaşlar katıldı.



“4 aylık hamile eş şehidin emanetini hiç bırakmadı”

4 aylık hamile eşi Seyhan Günay ise, cenaze töreninde zor anlar yaşadı. Acılı eş, şehidi karnında taşıdığı emanetini severek uğurladı. Törende, al bayrağa sarılı tabuta sarılan baba Genco ve annesi Ayfer Günay gözyaşı döktü.

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