Oto hırsızı 4 şahıs kovalamaca sonucu yakalandı

Gaziantep’te oto hırsızı oldukları tespit edilen 4 şahıs polis tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekiplerince 26 Şubat 2020 günü Yeditepe Mahallesinde meydana gelen oto hırsızlığı olayın şüphelisi 4 şahıs tespit edildi. Şüpheli şahıslar Kovalamaca sonucu yakalanırken, çalınan araçlar ise sahibine teslim edildi. Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlemlere başlatıldı.
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