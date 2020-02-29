İdlib şehidi Selim Nergiz, son yolculuğuna uğurlandı (Yeniden)



Yazıişleri Müdürlerine;

'İdlib şehidi Selim Nergis, son yolculuğuna uğurlandı' başlıklı haberimizi, şehidin soyadını 'Nergiz' olarak düzelterek yeniden geçiyoruz. ------------------------------------------------------(YENİDEN)Kadir GÜNEŞKADİR ÇELİKRamazan TURCER/GAZİANTEP, (DHA)SURİYE'nin İdlib kentinde şehit olan askerlerden Piyade Uzman Onbaşı Selim Nergiz'in (25) cenazesi, memleketi Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Piyade Uzman Onbaşı Selim Nergiz için Yavuz Selim Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma ile AK Parti, CHP ve MHP milletvekilleri, bürokratlar, askerler ve halk katıldı. Şehidin annesi Gülistan Nergiz'in güçlükle ayakta durduğu törende, 6 ay önce evlendiği ve 4 aylık hamile olan eşi Fatma Nergiz'e yakınları destek olmaya çalıştı.

Şehit Uzman Onbaşı Selim Nergiz'in cenazesi, İl Müftüsü Yardımcısı Ramazan Yıldırım´ın öğle namazına müteakip kıldırdığı cenaze namazının ardından Nurdağı İlçesi Şehitliği'nde toprağa verildi.

6 kardeş olan şehidin kardeşlerinden Seyfettin Nergiz'in de Uzman Çavuş olduğu öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Kadir ÇELİK

2020-02-29 18:34:30



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