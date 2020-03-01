Şahinbey, Ampute liginin ikinci yarısına hızlı başladı

Sezonun ilk yarısını namağlup tamamlayan Şahinbey Ampute Futbol Takımı ligin ikinci yarısına da hızlı başlayarak Esenyurt Engelli Gücü Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı’nı evinde 40 mağlup ederek, ligin ikinci yarısına hızlı bir başlangıç yaptı.

Sezona hızlı başlayarak içeride ve dışarıda aldığı farklı galibiyetlerle iyi bir ivme yakalayan Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, ligin ikinci yarısının ilk maçında evinde Esenyurt Engelli Gücü Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı’nı 40 mağlup ederek, ligdeki çıkışını sürdürdü. Karşılaşmaya hızlı başlayan Şahinbey, maçın ilk yarısını 2. dakikada Fatih Şentürk’ün, 3. dakikada Mohammed Mubarık’ın ve 7. dakikada Serkan Dereli’nin attığı gollerle 30 önde tamamladı.

İkinci yarıda da bu tempoyu koruyan mavibeyazlı ekip, 35. dakikada Kudrat Khudoyklov’un kaydettiği golle karşılaşmayı 40 kazanmasını bildi. Alınan bu galibiyet sonrasında Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, puanını 30’a çıkartarak liderliğini sürdürdü.

Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı ve Esenyurt Engelli Gücü Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı karşılaşmasını Kulüp Başkanı Cuma Güzel ile birlikte Ampute Milli Takım Antrenörü Osman Çakmak da izledi.



Mehmetçik unutulmadı

İkinci yarının ilk karşılaşmasına Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı ve Esenyurt Engelli Gücü Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı İdlip’de hain saldırı sonrasında şehit düşen Mehmetçiklerimizi unutmayarak ‘Başımız Sağolsun’ pankartı ve asker selamı ile çıktı. Tribünlerdeki taraftarlar futbolculara Türk Bayrakları ile destek oldu.



Hedef şampiyonluk

Karşılaşma sonrasında alınan galibiyetten dolayı memnun olduğunu ifade eden Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, “İlk yarıyı 27 puanla namağlup tamamlamıştık. Şampiyonluk parolası ile çıktığımız bu yolda hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. İkinci yarının ilk maçını kendi evimizde Esenyurt Engelli Gücü Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı ile oynadık ve 40 gibi net bir skorla kazandık. Alınan galibiyetten dolayı teknik heyeti, sporcuları kutluyorum. Ayrıca bizden hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen başta Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu olmak üzere ve taraftarlara teşekkür ediyorum” dedi.

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