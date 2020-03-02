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STK’lardan İdlib’te Mehmetçiğe yapılan saldırıya ortak tepki

İHA

İdlib'te gerçekleşen hain saldırıya ilişkin ortak tepkiyi göstermek üzere, Gaziantep'teki 26 meslek örgütü, sendika konfederasyonları ve sivil toplum örgütü, ortak bir açıklama yaptı.

STK’lardan İdlib’te Mehmetçiğe yapılan saldırıya ortak tepki

İdlib’te gerçekleşen hain saldırıya ilişkin ortak tepkiyi göstermek üzere, Gaziantep’teki 26 meslek örgütü, sendika konfederasyonları ve sivil toplum örgütü, ortak bir açıklama yaptı.
Gaziantep Sanayi Odası’nda düzenlenen toplantıya 26 kuruluşun il temsilcilerinin katılımıyla 81 ilde eş zamanlı basın toplantıları düzenlendi. TOBB İkiz Kuleler ’deki basın açıklaması sırasında, bölgeleri temsilen 7 il ile (Batman, Denizli, Edirne, Hatay, Gaziantep, Trabzon, Van) canlı bağlantı kuruldu. Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep’teki sivil toplum kuruluşları adına basın açıklamasını okudu. Basın açıklamasına Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Ticaret Borsası, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri, Nizip Ticaret ve Sanayi Odası, Nizip Ticaret Borsası, İslahiye Ticaret ve Sanayi Odası, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Hakİş Sendikası Gaziantep Şubesi, Memursen Gaziantep Şubesi, TESK Gaziantep Şubesi, Türkİş Gaziantep Şubesi, TİSK Gaziantep Şubesi, KamuSen Gaziantep Şubesi, Gaziantep Genç İş Adamları Derneği, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Gaziantep Şubesi, TOBB Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu, TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu, Türkiye Müteahhitler Birliği Gaziantep Şubesi, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi, Türkiye Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Gaziantep Şubesi (TÜRMOB), Türkiye Ziraat Odaları Birliği Gaziantep Şubesi temsilcileri katıldı.
GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi tarafından okunan ortak bildiride, “Şu an 81 İl’de Türkiye’nin önde gelen 30’a yakın meslek örgütü, sendika konfederasyonu ve sivil toplum kuruluşu, hep birlikte bu açıklamayı yapıyoruz. Bizler, her kritik dönemde milletimizin ve devletimizin yanında durduk. Üstlendiğimiz sorumluluğun hakkını vererek hareket ettik. Bugün de, İdlib’de gerçekleşen hain saldırıya ilişkin, ortak tepkimizi gösteriyoruz. Öncelikle vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman askerlerimizin ruhları şad olsun. Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Yakınlarına sabır ve metanet, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin. Milletimizin başı sağ olsun. Askerlerimiz İdlib’de, hem ülke sınırlarımızı ve hem de mazlumları korumaktaydı. Zira Suriye’de yaşanan zulümlere, yüz binlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden, toprağından sürülmesine, dünya sessiz kaldı. Türkiye’nin barış ve huzur odaklı çabalarıysa, ne yazık ki, pek çok ülkede karşılık görmedi. Buradan tekrar sesleniyoruz. Karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden, zihniyete sahip bir rejim bulunuyor. Suriye’yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklüyor. İşte rejim güçleri son olarak da, yapılan anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü. Bu saldırı, asla kabul edilemez. Dolayısıyla, masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez. Tarihi ve kültürel bağlarımız bulunan, rejimin zulmünden kaçan Suriyeli kardeşlerimizin yaşama hakkını korumak tarihi, insanı ve vicdani sorumluluğumuzdur. Türk Devleti ve Ordusu, bugüne kadar, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir. Elbette bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir. “Bahar Kalkanı” harekatıyla ödemeye de başlamıştır. Şunu da herkes bilsin ki, biz, her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz. Mevzu bahis vatan olunca, tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafa bırakırız. İşte şimdi de birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor, sabır ve dayanışma gösteriyoruz. Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Bugün her zamankinden daha güçlü bir şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz. Türkiye’nin tüm kesimlerini temsil eden Mesleki ve Sivil Toplum Örgütleri olarak, bayrağımızın altında kenetlendik. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Barış ve huzurun tesisi için alınacak her kararın ve atılacak her adımın arkasındayız. Cenabı Hak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın” ifadelerine yer verildi.
Basın açıklamasının ardından toplantıya katılanlar, asker selamı verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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