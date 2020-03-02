Şüpheli motosiklet paniğe neden oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Şüpheli motosiklet paniğe neden oldu

İHA

Gaziantep'te yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu bir cadde ortasında park edilen şüpheli motosiklet paniğe neden oldu. Bomba uzmanı köpek ile arama yapılan motosiklet, çekici yardımıyla cadde üzerinden kaldırıldı.

Şüpheli motosiklet paniğe neden oldu

Gaziantep'te yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu bir cadde ortasında park edilen şüpheli motosiklet paniğe neden oldu. Bomba uzmanı köpek ile arama yapılan motosiklet, çekici yardımıyla cadde üzerinden kaldırıldı.
Olay, Gaziantep'te trafiğin yoğun olduğu Muammer Aksoy Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafiğin yoğun olduğu cadde üzerindeki refüjde şüpheli bir motosikletin bulunduğu bilgisi alındı. Alınan ihbarın ardından Muammer Aksoy Bulvarı'na çok sayıda polis ekibi ile bomba uzmanı köpek sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, motosikletin etrafını güvenlik şeridiyle sardıktan sonra caddeyi de tamamen trafiğe kapattı. Daha sonra, bomba uzmanı hassas burunlu köpekle çalışma yapıldı. Ekiplerin ve hassas burunlu köpeğin çalışması sonucu motosiklette şüpheli bir durumun olmadığı anlaşıldı. Motosikleti bırakan şahıs da kısa sürede ortaya çıktı.Şüpheli motosikletin sahibinin ortaya çıkmasının ardından yaya ve araç trafiğine kapatılan cadde tekrar açıldı.
Motosiklete çekici yardımıyla otoparka kaldırılırken, sürücüsüne ise cezai işlem uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

STK’lardan İdlib’te Mehmetçiğe yapılan saldırıya ortak tepki
YEREL HABERLER STK’lardan İdlib’te Mehmetçiğe yapılan saldırıya ...
Kayıp adam her yerde aranıyor
YEREL HABERLER Kayıp adam her yerde aranıyor
Gaziantep Havalimanı Baş Müdürlüğü'ne Yasin Savaş atandı
YEREL HABERLER Gaziantep Havalimanı Baş Müdürlüğü'ne Yasin Savaş ...
SANKO Okullarının masa tenisi başarısı
YEREL HABERLER SANKO Okullarının masa tenisi başarısı
(Görüntülü) Gaziantep'ten Adana'ya taksiyle gelip, yankesicilik yaptılar
YEREL HABERLER (Görüntülü) Gaziantep'ten Adana'ya taksiyle gelip, ...
ANKA’dan Bahar Kalkanı'na destek
YEREL HABERLER ANKA’dan Bahar Kalkanı'na destek
(Görüntülü) Silahlı gasp şüphelisi kameradan belirlenip yakalandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Silahlı gasp şüphelisi kameradan ...
Silahlı gasp şüphelisi kameradan belirlenip yakalandı
YEREL HABERLER Silahlı gasp şüphelisi kameradan belirlenip yakalandı
Araban'da yeni kurulan mahalleye muhtar seçildi
YEREL HABERLER Araban'da yeni kurulan mahalleye muhtar seçildi
Şahinbey, Ampute liginin ikinci yarısına hızlı başladı
YEREL HABERLER Şahinbey, Ampute liginin ikinci yarısına hızlı ...
Şahinbey Türk bayraklarıyla donattı
YEREL HABERLER Şahinbey Türk bayraklarıyla donattı
Gaziantep yer altı kastelleriyle Venedik’e rakip
YEREL HABERLER Gaziantep yer altı kastelleriyle Venedik’e rakip
(Görüntülü) İdlib şehitleri için konvoy oluşturup İstiklal Marşı okudular
YEREL HABERLER (Görüntülü) İdlib şehitleri için konvoy oluşturup ...
İslahiye'de İdlib şehitleri için destek gösterisi
YEREL HABERLER İslahiye'de İdlib şehitleri için destek gösterisi
İdlib şehidi Selim Nergiz, son yolculuğuna uğurlandı (Yeniden)
YEREL HABERLER İdlib şehidi Selim Nergiz, son yolculuğuna uğurlandı ...
Gaziantep'te eylem ve etkinlikler yasaklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te eylem ve etkinlikler yasaklandı
İdlib şehidi Selim Nergis, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER İdlib şehidi Selim Nergis, son yolculuğuna uğurlandı
(Görüntülü) İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Selim Nergiz son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Selim ...
İdlib şehidi gözyaşlarıyla defnedildi
YEREL HABERLER İdlib şehidi gözyaşlarıyla defnedildi
Polisgücü Spor Kulübünden Mehmetçiğe tam destek Minik Hokeycilerden İdlib şehitlerine saygı duruşu
YEREL HABERLER Polisgücü Spor Kulübünden Mehmetçiğe tam destek Minik ...
Oto hırsızı 4 şahıs kovalamaca sonucu yakalandı
YEREL HABERLER Oto hırsızı 4 şahıs kovalamaca sonucu yakalandı
(Görüntülü) İdlib şehidi Veysel Günay, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) İdlib şehidi Veysel Günay, son ...
(Görüntülü) Gaziantep'e 2'nci şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Gaziantep'e 2'nci şehit ateşi düştü
Türk askerinin neden Suriye'de olduğunu açıkladı Gaziantep Valisi Davut Gül: "İdlip'de olmamızın sebebi, Suriye'de olmamızın sebebi, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğini sağlamak" "Bunu en iyi Gaziantepliler bilir, Gaziantep'te düğün patlaması oldu, emniyete saldırı oldu"
YEREL HABERLER Türk askerinin neden Suriye'de olduğunu ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X