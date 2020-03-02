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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Alacak davalarına tahkim kolaylığı

İHA

Gaziantep Üniversitesi(GAÜN) Hukuk Topluluğu tarafından Tahkimde Kariyer paneli düzenlendi.

Alacak davalarına tahkim kolaylığı

Gaziantep Üniversitesi(GAÜN) Hukuk Topluluğu tarafından Tahkimde Kariyer paneli düzenlendi.
GAÜN Hukuk Fakültesi Amfisi’nde gerçekleştirilen panele; Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi, İstanbul Tahkim Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı ve Avukat Yasin Ekmen konuşmacı olarak katıldı. Panelin açılışında konuşan Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Koban, dünyada gelişmiş ülkelerin hukuk devleti olabilmek için öncelikle iletişim toplumu olmak, bilgi toplumu ve sonrasında da hukuk toplumunu oluşturarak hukuk devletine ulaşabildiklerini belirtti. Prof. Dr. Koban, tahkim konusunda katılımcıları bilgilendirerek, olağan yargılama yoluyla uyuşmazlıkların çözümünde yargılamanın ekonomik maliyetinin oldukça yüksek olduğunu söyledi.
"Davalar, 36 ayda neticeleniyor"
İstanbul Tahkim Merkezi’nin hem iş dünyasına hem hukukçulara çok büyük imkanlar sunan, potansiyelleri olan bir kurum olduğunu aktaran Prof. Dr. Ziya Akıncı, “Tahkim, uyuşmazlıkların mahkeme yerine hakem dediğimiz özel kişilerce çözümü. Ama hakemlerin verdiği kararlar tıpkı mahkeme kararları gibi ilanlı icra yoluyla tahsil edilebilecek kadar kesin ve bağlayıcı. Daha da önemlisi hakemler uyuşmazlıkları 6 ayda, hatta seri tahkim diye özel bir usulle 3 ay içerisinde bitiriyorlar. Merkezimizdeki bütün davalar, 36 ay içerisinde neticeleniyor. Hakemlerimizin hepsi uyuşmazlığın uzmanı. Dolayısıyla kararlarımız da aynı oranda konuya vakıf olan kişiler tarafından son derece doğru ve adaletli kararlar veriliyor. İstanbul Tahkim Merkezi’nin maliyeti mahkeme harçlarıyla kıyaslandığında çok altında. Çok daha hızlı, uzmanların çözdüğü ve çok daha hesaplı bir çözüm yolundan bahsediyoruz” dedi.
İstanbul Tahkim Merkezi’nin öğrenciler ve bu alanda kariyer yapacaklar için sunduğu imkanlar hakkında bilgilendiren Prof. Dr. Ziya Akıncı, “Sözleşmenize tahkim şartı yazdığınızda, en az 5 hukukçuya yeni bir iş alanı doğuyor. Dolayısıyla, iş imkanlarını artıracak, avukatlar için yeni imkanlar sağlayacak ve mesleklerini büyük bir profesyonel zevkle yapacakları bir çözüm yolu” ifadelerini kullandı.
“Borçlar genelini bilmeden mezun olmayın”
Avukat Yasin Ekmen ise İstanbul Tahkim Merkezi’nde tahkim yargılaması süreci hakkında bilgi verdi. Öğrencilere, mezun olurken özellikle avukatlık, hakemlik, hakimlik gibi özel hukuk alanında bir kariyer yapmayı düşünüyorlarsa borçlar geneli bilmeden mezun olmamaları konusunda uyardı. Ekmen, “Borçlar geneline derece yapıyormuş gibi çalışın. Borçlar geneli sözleşmenin temelidir. Borçlar Genelini iyi bilen bir hukukçu üzerine avukatlığı, hakemliği, hakimliği inşa ederek kariyerini başarılı bir şekilde devam ettirir. Hiçbir şeyden çekinmeyin ve zamanında yapın. Uzmanlaşmak istiyorsanız bir konu seçin ve buna da erken yaşta başlayın. Bir an önce kariyer planınızı yapın ve yılmadan o yolda devam edin” şeklinde konuştu.
GAÜN Hukuk Topluluğu Başkanı Büşra Çimenyer de Hukuk Fakültesi öğrencileri olarak ülkemizi aydınlık bir geleceğe taşımak için bugünden yarını tasarlayacak adımlar attıklarını vurgulayarak, “Askerlerimiz sınırlarımızı güvende tutarken bizler de sınır içinde üzerimize düşen görevi yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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