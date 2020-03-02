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MÜSİAD’dan Esad rejiminin saldırısına tepki MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk: "Devletimizin ve halkımızın yanındayız"

İHA

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Başkanı Mehmet Çelenk, İdlib'de 36 Mehmetçiğin şehit olmasına neden olan saldırılarla ilgili yaptığı açıklamada, devletin ve halkın yanında olduklarına vurgu yaptı.

MÜSİAD’dan Esad rejiminin saldırısına tepki MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk: "Devletimizin ve halkımızın yanındayız"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Başkanı Mehmet Çelenk, İdlib’de 36 Mehmetçiğin şehit olmasına neden olan saldırılarla ilgili yaptığı açıklamada, devletin ve halkın yanında olduklarına vurgu yaptı.
MÜSİAD Gaziantep Başkanı Mehmet Çelenk, İdlib’de 36 Mehmetçiğin şehit olmasına neden olan saldırılarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada, devletin ve halkın yanında olduklarına vurgu yapan Çelenk, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tarihi boyunca hiçbir zaman başka bir devletin toprak bütünlüğünü bozacak işgal ya da ülke düzenini bozacak bir saldırının içinde yer almadığını kaydederek, devletimizin yanı başımızdaki büyük bir tehdide karşı kendi ulusal güvenliğimizi korumak amacıyla İdlib’de bulunduğunun altını çizdi.
Çelenk, "Bizler gerek Soçi, gerekse Astana süreçlerinde sorun artırıcı değil çözüm öneren taraf olarak var olduk ve bu süreçlerde devlet geleneğimizin birleştiricilik ve koruyuculuk ilkeleri ile hareket ettik. Suriye’deki savaş haline sadece diplomatik ve askeri bir kriz yönetimi olarak bakmadık. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak olaya insani hassasiyetler ile yaklaşan tek ülke olduk ve oradaki insanlık dramını çözmeye gayret ettik. Mehmetçiğimiz, daima mazlumun yanında, zalimin karşısındadır. Dünyanın iyiliği için cephede, insanlık adına siperdedir. Hakları ellerinden alınanların imdadına koşmak için seferdedir" ifadesine yer verdi.
"Şanlı Türk ordusu gerekeni yapacaktır"
Rejim güçlerinin, Münbiç mutabakatı çerçevesinde belirlenen sınırları ’teröristlere yönelik operasyon’ bahanesiyle ihlal ettiğini vurgulayan Çelenk, şöyle konuştu: "Türkiye’nin, zorlu kış şartlarında evlerini terk etmek zorunda kalan mültecilerin evlerine dönebilmesi ve güvenli koridor açılabilmesi için yaptığı ateşkes ve geri çekilme çağrılarına kulak tıkayan rejim kuvvetleri ve hamileri, hukuksuz eylemlerine devam etmektedir. Haklı gerekçelerle bulunduğumuz topraklarda uğradığımız saldırılar, hiçbir uluslararası hukuk ilkesine uymamakta, uluslararası anlaşmalara ters düşmektedir. Rejimin hukuksuz eylemleri ve Mehmetçiğe yönelik saldırılarına karşı, şanlı Türk ordusunun gerekeni yapacağından şüphemiz yoktur. Beraberliğimizi korumak ve her zaman yaptığımız gibi zor zamanda kenetlenmek bize ve kültürümüze yakışan bir hareket olacaktır. Devletimizin ve milletimizin maddi manevi huzuru ve menfaatleri gözetilerek alınacak her kararda ve gerek masada diplomatik yollarla gerekse sahada askeri önlemlerle atılacak adımlarda, MÜSİAD olarak tüm imkan ve gücümüzle devletimizin ve halkımızın yanında olduğumuzu kesin ve net bir şekilde beyan ederiz. Allah şehitlerimizin mekanını cennet eylesin, ailelerine sabırlar versin. Milletimizin başı sağ olsun, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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