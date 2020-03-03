Suriye Ahtarin'de 200 öğrenciyle `ay-yıldız´ koreografisi

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Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep),(DHA)SURİYE´nin Azez ilçesindeki bir ilkokulda öğrenim gören 200 öğrenci, ayyıldız koreografisi oluşturarak, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.

Ahtarin kasabasında, Türkiye Cumhuriyeti tarafından yaptırılan Aziziye İlkokulunda 200 öğrenci, okul idaresi ve öğretmenleri koordinesinde okul bahçesinde ayyıldız koreografisi hazırladı. Öğrenciler, bu sırada hoparlörden çalan Türkçe marşlar eşliğinde "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Türkiye sağ olsun" sloganı attı.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK

2020-03-03 12:01:47



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