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GAÜN’de dev ilahiyat zirvesi

İHA

Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından 5 Mart 2020 Çarşamba günü 'Dev İlahiyat Zirvesi' yapılacak.

GAÜN’de dev ilahiyat zirvesi

Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından 5 Mart 2020 Çarşamba günü ‘Dev İlahiyat Zirvesi’ yapılacak.
Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenecek dev zirveye Diyanet İşleri Başkanı, Başkan Yardımcıları, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü ve daire başkanları katılacak. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Din Öğretimi Genel Müdürü, üniversitelerden 11 rektör ve 100’e yakın İlahiyatİslami İlimler Fakültesi dekanları katılacak.
5 Mart 2020 Çarşamba günü 09:0018:00 saatleri arasında yapılacak ve sonuç bildirgesi ile sona erecek olan toplantı kapsamında saat 14.30’da Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş GAÜN öğrencileriyle bir araya gelip ‘Bilgiden Bilince’ konulu bir konferans verecek.
GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’ndeki konferansın sabah bölümünde açılış konuşmaları ve iki oturumdan oluşacak. Açılış bölümünde, Gaziantep üst protokolünün yanı sıra, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Nazif Yılmaz birer konuşma yapacak.
Konuşmaların ardından Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve GAÜN İlahiyat Fakültesi işbirliği ile düzenlenecek ve akşama kadar sürecek iki oturumluk istişare toplantısına geçilecek. Toplantıda temel olarak Türkiye’de din öğretimi ile ilgili problemler analiz edilecek.
Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu’nun oturum başkanlığını yapacağı ilk oturumda, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Nazif Yılmaz ve Prof. Dr. Mehmet Bayyiğit konuşmacı olacak. Kayseri Üniversitesi Develi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lütfullah Cebeci’nin başkanlığını yapacağı ikinci oturumda ise Prof. Dr. Bilal Kemikli, Prof. Dr. Mehmet Ali Kirman ve Prof. Dr. Halis Aydemir konuşma yapacak. Toplantı konuşmacıların kısa bir çerçeve konuşması yapmasından sonra katılımcıların katkı sunmasıyla yoğun bir istişare ve müzakere süreciyle yürütülecek.
Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden 100’e yakın dekanın yanı sıra tanınmış ilahiyatçı akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşecek ilahiyat zirvesine Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu da katılacak.
Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan ise Başkan Prof. Dr. Ali Erbaş’ın yanı sıra Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Selim Argun, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili Zeki Sayar, genel müdürler ve daire başkanlarının da aralarında olduğu üst düzey bürokratlar etkinlikte bulunacak.

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