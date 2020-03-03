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GAİB’de “DEİK ile Ticari Diplomasi Yolculuğu” paneli düzenlenecek

İHA

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri iş birliğiyle GAİB hizmet binasında "DEİK ile Ticari Diplomasi Yolculuğu" konulu bir panel düzenlenecek.

GAİB’de “DEİK ile Ticari Diplomasi Yolculuğu” paneli düzenlenecek

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri iş birliğiyle GAİB hizmet binasında “DEİK ile Ticari Diplomasi Yolculuğu” konulu bir panel düzenlenecek.
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri iş birliğiyle GAİB hizmet binasında “DEİK ile Ticari Diplomasi Yolculuğu” konulu bir panel düzenleneceğini ifade eden DEİK Yönetim Kurulu Üyesi Mahsum Altunkaya, panelde gündemle ilgili konuların yanı sıra ihracat sektörüyle ilgili birçok konunun da görüşüleceğini ifade etti.
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Üyesi ve Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat Ve Yağlı Tohumlar Ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, 5 Mart 2020 Perşembe günü “DEİK ile Ticari Diplomasi Yolculuğu” konulu bir panel gerçekleştirileceğini açıklayarak “Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri ev sahipliğinde, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) organizasyonu ile 5 Mart 2020 Perşembe günü 10.0012.30 saatleri arasında 'DEİK ile Ticari Diplomasi Yolculuğu' konulu bir toplantı gerçekleştireceğiz. Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in de konuşmacı olarak katılacağı DEİK ile Ticari Diplomasi Yolculuğu panelimiz kapsamında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Habertürk köşe yazarı Abdurrahman Yıldırım, CNN Türk sunucusu ve Posta Gazetesi köşe yazarı Hakan Çelik ve Dünya Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar panelist olarak söz konusu toplantımıza konuşmacı olarak katılacaktır. Türkiye ve dünya gündeminin de görüşüleceği toplantımızda dış ekonomik ilişkilerden ne anlıyoruz?, küresel dünyanın dünü, bugünü, yarını ve iş yapma becerisi, ticari diplomasi kavramı, iş dünyasında sınırlar var mı?, Geleceğin iş dünyasında yerli veya ithal kavramları, ihracat, ithalat ve karşılıklı yatırımların kritik kilometre taşları, yeni pazar arayışları, yöntemleri, dış ticaretin şifreleri, püf noktaları ve konuşmacılarımızla diğer katılımcılarımızın sektörel deneyim ve gözlemlerine yer verilecektir. Katılımcılara ücretsiz olarak gerçekleştirilecek panelimize geniş bir katılım beklemekteyiz. Söz konusu panele katılmak isteyenlerin GAİB Genel Sekreterliğinden ayrıntılı bilgi alması mümkündür” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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