Motosiklet kadına çarptı, kızı arkasından ağladı

Gaziantep’te yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı. Kadın yaralanırken kazadan kıl payı kurtulan kızı ise feryat etti.

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde su dağıtımı yaptığı öğrenilen Mustafa S. kontrolündeki 27 ST 169 plakalı motosiklet, yaya geçidinin bulunduğu alanda yolun karşısına geçmeye çalışan Döne K. isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle başını refüje çarpan Döne K. baygınlık geçirirken, motosiklet sürücüsü de yaralandı. 2 yaralı, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada ağır yaralanan Döne K.’nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, hemen arkasından gelen kızı ise kazadan kıl payı kurtuldu. Gözünün önünde annesinin yaralandığını gören küçük kız, şoka girerek annesi için feryat etti.



Annesinin bulunduğu ambulansa binmek istedi

Kazadan yara almadan kurtulan kızın feryadı yürekleri burktu. Annesinden ayrılmak istemeyen ve ambulansa binmeye çalışan küçük kız, polis ekipleri tarafından sakinleştirilerek polis otosuna bindirildi. Küçük kız, ekip otosu ile annesinin kaldırıldığı hastaneye götürüldü.

Kazada hafif yaralanan motosiklet sürücüsü tedavinin ardından ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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