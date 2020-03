Gaziantep ihracatta Türkiye beşincisi oldu

Şubat 2020’de Gaziantep’in 632 milyon 121 bin dolarlık ihracatla bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,6 artış sağlayıp Ankara’yı geçerek Türkiye beşincisi olduğunu ifade eden GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, “Şehrimiz yalnızca Şubat ayında değil, OcakŞubat 2020 dönemi rakamlarına göre de Ankara’nın önünde yer aldı” dedi.

2020 Şubat ayında Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden ise yüzde 1,6 artışla 719 milyon dolarlık rekor bir ihracat gerçekleştirildiğini açıklayan GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, ülkenin gündeminde yer alan acı haberlere de değindi. Sözlerine şöyle başlayan Kileci, “Ülkemiz çok zor zamanlardan geçiyor. Vatanımızın kahraman evlatlarını bir bir kaybettiğimize dair haberler gelirken kahroluyoruz. Bu ülkede bedel ödemeden yaşamanın mümkün olmadığını, gelen haberler bize her gün hatırlatıyor. Suriye artık siyasi bir mesele olmaktan çıkmış, bir memleket meselesi haline gelmiştir. Güvenliği tesis etmek için orada bulunan ordumuza, hiçbir meşru dayanağı bulunmayan bir saldırı düzenlenmiş; askerlerimiz, evlatlarımız, canlarımız bizden koparılmıştır. Türkiye bir kez daha Bölgede yalnız olduğunu görmüştür ve adalet nasıl sağlanır dünyaya göstermek için Bahar Kalkanı Harekatı’nı başlatmıştır. Tüm dünya basınının ibret ve dikkatle izlediği bu harekat, ferasetini yitirmiş insanlığa bir ders niteliğindedir” dedi.

Kileci, “Ordumuzun Suriye’de verdiği mücadele, ekonomik güç ile desteklenmeli, her alanda donanımlı ve eğitimli bireyler yetiştirilmelidir. Zira Mehmetçiğimizin vatanı güven içinde yaşatma yolundaki fedakarlıkları, ülkemizin her ferdinin işini hakkıyla yapmasını ve uğrunda bunca can verilen ülkemizi her anlamda daha iyiye taşımasını gerektirmektedir. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Başkanı olarak söyleyebilirim ki bizler; sonuna kadar devletimizin, milletimizin ve ordumuzun yanında yer alacak, bizden ne tür bir destek bekleniyorsa tüm imkanlarımızı bu yolda seferber ediyor olacağız. Askerimiz sınır ötesinde ne kadar cesurca çarpışıyorsa, biz de ihracat sahasında o kadar azimle mücadele ediyor olacağız. Mehmetçiğimiz tarafından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı’nda kahraman ordumuza şanlı zaferler diliyorum” şeklinde konuştu.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci Şubat ayında ihracatın gerek Gaziantep gerekse Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde artarak sürdüğünü ifade ederek, Şubat ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Gaziantep ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden yılın ikinci ayında ihracatta önemli bir artış olduğuna dikkat çeken Kileci, Şubat 2020’de bölgeden bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 1,6’lık artışla 719 milyon dolarlık, Gaziantep’ten ise yüzde 6,6 artışla 632 milyon 121 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini, Gaziantep’te ihracatın ithalatı karşılama oranının ise yüzde 146,5 olduğunu ifade etti. Diğer yandan OcakŞubat 2020 döneminde bölgeden bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 2,4’lük artışla 1 milyar 431 milyon 150 bin dolarlık, Gaziantep’ten ise yüzde 6 artışla 1 milyar 248 milyon 244 bin dolarlık ihracat kayda alındı.

“Programlarımız üyelerimize önemli katkılar sağlıyor”

Koordinatör Başkan Kileci yaptığı değerlendirmede, “Bölge ihracatımız, açıklanan tüm bu rakamlar ışığında iyi yönde bir seyir izliyor. Gaziantep ve Bölgemiz en yüksek Şubat ayı ihracatını gerçekleştirdi. Bu başarıda emeği geçen tüm azimli ihracatçılarımızı kutluyorum. Bölgesel kalkınmamız ihracatçılarımız eliyle adım adım gerçekleşirken Birliklerimiz, ayakları yere basan çalışmaları ile bu sürecin bir parçası olmaya ve ihracatçımıza güç vermeye devam ediyor. Şubat ayında; Birliklerimiz organizasyonu ile bir dizi toplantı ve eğitim gerçekleştirdik. Birliklerimiz bünyesinde çalışmalar yürüten eğitim birimimizin organize ettiği “Çarşamba Eğitimleri” Şubat ayı boyunca devam etti. İK Yönetimi, Zaman Yönetimi, Bilanço Okuma ve Akreditif gibi firmalarımızın talepleri doğrultusunda oluşturulan konuların ele alındığı eğitimlerde, üyelerimizin ihtiyaç duyduğu bilgiler uzmanlar tarafından verildi. Bu çizgide Mart ayı takvimi de oluşturuldu ve söz konusu eğitimler ayın her Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Diğer yandan, her biri 26 gün süren, sektörlerimizin nitelikli istihdam sorununu çözmeye yönelik yaptığımız 182 saatlik ücretsiz ve sertifikalı “Dış Ticaret Uzman Yetiştirme Programı”mız Şubat ayı içerisinde hem Gaziantep hem de Diyarbakır’da tamamlandı. Eğitimin ardından, kursu başarı ile tamamlayan kursiyerlerimiz için sektör temsilcilerinin de olduğu bir kariyer günü düzenlendi. Gerçekleştirilen kariyer gününde firmalara, kursiyerlerle ikili görüşme yapma imkanı sağlandı. Bu programla birlikte geçtiğimiz aylarda 3 kez gerçekleştirilen “ETicaret Uzman Yönetmen Eğitim Programı” da önümüzdeki dönemde kesintisiz olarak verilecek.” dedi.

Sözlerine devam eden Kileci, “Yine Şubat ayı içerisinde, ihracatçımızın gündeminde en çok yer alan meselelerden biri olan bankacılık ve finans alanında yaşanan sorunları istişare etmek amacıyla Eximbank’ın üst düzey yetkililerini ağırladığımız bir toplantı gerçekleştirdik. Ayrıca Birliklerimiz, Ticaret Bakanlığımız eliyle gerçekleştirilen ülkeler/potansiyel pazarlar hakkında bilgilendirme toplantıları ile Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemizin üyelerimiz ile gerçekleştirdiği istişare toplantılarına da ev sahipliği yaptı. Amacımız, ihracatçımızın ticarete dair tüm ihtiyaçlarını Birlik imkanlarımızdan karşılayabilmesidir” şeklinde konuştu.

GAİB ve Gaziantep için tarihin en yüksek Şubat ayı ihracatı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine dayanılarak yapılan yazılı açıklamada, GAİB’in Şubat 2020’de kayıt altına aldığı ihracatın 2019 yılının aynı ayına kıyasla yüzde 1,6’lık artışla 719 milyon dolar olarak gerçekleştiği ifade edildi. Gaziantep’in Şubat 2020’deki ihracatının ise önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 6,6’lık artışla 632 milyon 121 bin dolar olarak gerçekleştirildiği açıklandı. Bu rakamlar, Gaziantep için tarihin en yüksek Şubat ayı ihracatı, Bölgemiz için de 2020 yılının en yüksek aylık ihracatı olarak kayıtlara geçti.

Şubat 2020’de de Ortadoğu ülkeleri lider

GAİB ihracatı ülke gruplarına göre incelendiğinde, Orta Doğu Ülkeleri’nin yüzde 42,2 pay ile ilk sırada yer aldığı, AB Ülkeleri’nin yüzde 19 pay ile ikinci ve Afrika Ülkeleri’nin ise yüzde 15,5 pay ile üçüncü sırada yer aldığı görüldü. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden OcakŞubat döneminde 175 ülkeye ihracat gerçekleştirildiği ve Irak, ABD, Suudi Arabistan, İngiltere, Suriye, İtalya, Libya, Almanya, İsrail ve Venezuella’ın en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler arasında olduğu belirtildi. Bu veri ile ihracat gerçekleştirilen ülke sayısı bakımından rekor kıran Bölgemiz, en yüksek Şubat ayı ülke sayısına ulaştı. İhracatı yapılan mal grupları incelendiğinde ise makine halıları, pastacılık ürünleri, kumaşlar, iplikler, plastikler ve mamulleri, değirmencilik ürünleri, bitkisel yağlar, ağaç ve orman ürünleri, demirçelik mamulleri ile ayakkabıların en çok ihracatı yapılan mal grupları olduğu ifade edildi.

Gaziantep başkenti geçerek, en çok ihracat yapan 5. il oldu

2019 yılının aynı ayına göre yüzde 6,6’lık artış ve 632 milyon 121 bin dolarlık bir ihracat gerçekleştiren Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin lokomotif ili Gaziantep’in, Ankara’yı geçerek Türkiye’nin en çok ihracat yapan beşinci ili konumuna yükseldiği ifade edildi. Gaziantep’in ihracatında ön sıralarda tekstil ve hammaddeleri, halı, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, kimyevi maddeler ile ağaç ve orman ürünleri sektörlerinin geldiği belirtildi.

2020 yılı Şubat ayında GAİB’e bağlı illerden yapılan ihracata bakıldığı zaman ise Kahramanmaraş’tan 74 milyon dolar, Mardin’den 65 milyon dolar, Malatya’dan 29 milyon dolar, Diyarbakır’dan 11,6 milyon dolar, Şanlıurfa’dan 8,4 milyon dolar, Adıyaman’dan 7,1 milyon dolar, Kilis’ten 2,4 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiği açıklandı.

